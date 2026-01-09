阿凡達專訪｜76歲薛歌妮韋花慶幸變身少女 走入潘多拉世界啜21歲新星Jack Champion

由金像大導演占士金馬倫（James Cameron）打造的《阿凡達》（Avatar）系列第3集《阿凡達3》（Avatar: Fire and Ash），故事交代森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)飾演的積舒利與妮蒂莉，在海洋部落戰爭後，努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕Jack Champion飾演的蜘蛛仔，繼而尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。在途中遇到火山地帶的「曼關族」侵襲，今次故事也偏向暗黑一面，而占士金馬倫在片中有更高階的視覺效果，令到角色們的膚色和神情更顯精細，不論是水中、飛天及火戰場面均拍得栩栩如生，使觀眾們沉浸在潘多拉世界之中。

演員們齊學手語

迪士尼電影公司早前為《阿凡達3》在美國比華利山四季酒店內舉行宣傳活動，把訪問場地佈置成潘多拉世界，《am730》也有份參加跟76歲薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)、Jack Champion、Bailey Bass和Trinity Bliss作訪問，逆齡飾演少女卡娜—角的薛歌妮，更與21歲的Jack上演咀戲，她表示演出時集中跟其他演員齊學手語，以及互相合作的經驗，沒有被電腦特技分散注意力。

幸運可以回到14歲

薛歌妮亦分享今次的拍攝過程，她說：「占士有點像在彩排舞台劇一樣，十分之好玩。他只會在後期集中作電腦技術上，現場拍攝時他只是著重我們的表現，我很愛《阿凡達》這故事，因為集合了不同種族去帶出親情，也有收容難民和包含了大愛的意識。我飾演的卡娜，今次開始展現其領導能力，捨己為人的精神令我十分感動。」薛歌妮韋花也表示今次有很多年輕的演員一同參演，令現場氣氛更有動力，比較有經驗的演員們也很樂意提攜後輩，因為電腦科技發展得十分之快，問薛歌妮韋花是否常要去補拍一些場面時，她表示只需補拍一小部分。最後，薛歌妮韋花談到自己第一次在銀幕上看到卡娜時的感覺，她表示不能相信自己可以化身成一名少女，並說：「我很幸運可以飾演一名14歲的女孩子，在銀幕上可看到角色的俏皮和活潑令我十分感動，我在演出時常要回想自己年輕時的感覺，把那種情懷放進角色，然後占士再把卡娜活演在大銀幕，真的令我難以相信。」