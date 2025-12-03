阿凡達｜新作《阿凡達：火與燼》本月上映 以「不可抗力因素」取消中國首映紅地毯

殿堂級金像大導演占士金馬倫（James Cameron）的《阿凡達》（Avatar）系列新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）安排本月18日在香港上映，由於片名到宣傳上亦與火有關，就香港大埔宏福苑發生五級大火慘劇，原定12月8日在海南三亞舉行的中國首映禮，昨日宣布臨時以「不可抗力因素」取消當天的紅地毯環節，向已購紅地毯入場影迷致歉及安排退票，消息一出即引起內地網民關注，並登上微博文娛熱搜。

洛杉磯辦首映禮

《阿凡達：火與燼》一直受到全球影迷期待，美國時間周二在洛杉磯舉行美國首映禮，除了金像女星森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、「異形之母」薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）外，還有Billie Eilish、 Miley Cyrus等出席。2009年首集《阿凡達》（Avatar）高踞全球史上最賣座的電影No.1，票房高達 29.2億美元，亦是香港史上最賣座電影第二位，票房超越1.86億港元。2022年續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）再創佳績，以 23.2億美元進佔全球最高電影票房第三位，並以1.39億港元成為香港史上最賣座電影第四位。《阿凡達》系列首集榮獲奧斯卡最佳視覺特效、最佳美術指導和最佳攝影三項大獎，續集又再贏得奧斯卡最佳視覺特效大獎。是次《阿凡達：火與燼》占士金馬倫與金像級製作團隊繼續鑽研頂尖視覺特技，今集將會帶領觀眾探索更多前所未見的潘多拉星球，由奇幻的海洋發光體到新奇的熱汽球飛行裝置，首度出場的納美人部族「灰燼族」(Ash People) 和在空中旅行的游牧民族。