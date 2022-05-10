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娛樂
2022-05-10 12:26:05

阿凡達2｜《阿凡達：水之道》發布官方預告 主角人類兒子正式登場

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由占士金馬倫James Cameron執導的科幻鉅作《阿凡達》(Avatar)，以全球總收入284700萬美元（約222億港元）創下史上最高票房的佳績，戲迷苦等13年，今年12月終迎來續作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)，電影官方預告除了在看《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）電影前，以3D形式播放，昨晚(9)正式在網上發布。男女主角扶養的人類兒子正式登場。

從預告片中，見男女主角的人類容貌的兒子。 男女主扶養一名人類小孩Miles Socorro，又稱Soider。 Jack Champion演的Miles Socorro，擁有人類外貌，被族人視作外敵。

大量震撼視覺水底場境

長約分半鐘的預告，以高質畫面帶粉絲重回震撼視覺的阿凡達世界，呈現Pandora星球的各種奇幻生物，有大量海洋及水底的畫面，過著原始生活的納美(Na'vi)族人學習人類技術，似為戰鬥作準備。預告片的對白不多，以一句「無論我們去到哪裏，這個家總是我們的堡壘。」帶出主題。

《阿凡達2》故事設定於14年後，Jake(森禾霍頓 )決定留在外星人身體裡，與愛人Neytiri（素兒莎丹娜 飾）在Pandora星球過活，據知兩人擁有三名族小孩NeteyamLoal Tuktirey；另外也會扶養一名人類小孩Miles SocorroJack Champion飾演），又稱 Spider。今次《阿凡達2》亦有琦溫絲莉、楊紫瓊、雲迪素等參演，將於今年1215日在香港上畫。

《阿凡達2》有不少水底畫面。 《阿凡達2》有不少海洋異獸畫面。 預告中呈現Pandora星球的各種奇幻生物。 《阿凡達2》帶戲迷重遊Pandora星球。 Pandora星球的Na'vi族人仍要面對外敵入侵。 Pandora星球的Na'vi族人學習種種人類戰術。 《阿凡達2》將於今年12月15日在香港上畫。 男女主角定居於Pandora星球，仍要面臨的生存及種族之戰。
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