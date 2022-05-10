阿凡達2｜《阿凡達：水之道》發布官方預告 主角人類兒子正式登場

由占士金馬倫James Cameron執導的科幻鉅作《阿凡達》(Avatar)，以全球總收入28億4700萬美元（約222億港元）創下史上最高票房的佳績，戲迷苦等13年，今年12月終迎來續作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)，電影官方預告除了在看《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）電影前，以3D形式播放，昨晚(9日)正式在網上發布。男女主角扶養的人類兒子正式登場。

大量 震撼視覺水底場境

長約分半鐘的預告，以高質畫面帶粉絲重回震撼視覺的阿凡達世界，呈現Pandora星球的各種奇幻生物，有大量海洋及水底的畫面，過著原始生活的納美(Na'vi)族人學習人類技術，似為戰鬥作準備。預告片的對白不多，以一句「無論我們去到哪裏，這個家總是我們的堡壘。」帶出主題。

《阿凡達2》故事設定於14年後，Jake(森禾霍頓 飾)決定留在外星人身體裡，與愛人Neytiri（素兒莎丹娜 飾）在Pandora星球過活，據知兩人擁有三名族小孩Neteyam、Lo’al 和 Tuktirey；另外也會扶養一名人類小孩Miles Socorro（Jack Champion飾演），又稱 Spider。今次《阿凡達2》亦有琦溫絲莉、楊紫瓊、雲迪素等參演，將於今年12月15日在香港上畫。