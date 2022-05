阿凡達2｜《阿凡達：水之道》發布官方預告 主角人類兒子正式登場

由占士金馬倫James Cameron執導的科幻鉅作《阿凡達》(Avatar),以全球總收入28億4700萬美元(約222億港元)創下史上最高票房的佳績,戲迷苦等13年,今年12月終迎來續作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),電影官方預告除了在看《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)電影前,以3D形式播放,昨晚(9日)正式在網上發布。男女主角扶養的人類兒子正式登場。