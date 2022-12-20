阿凡達2 | 麥迪文推《阿凡達》片約唔見20億 占士金馬倫︰算吧啦

呢期《阿凡達：水之道》上畫，平日神隱嘅大導占士金馬倫都要出嚟做下宣傳。英國BBC近期訪問占導時，提返起麥迪文呢個名，令導演都要爆粗！

是咁的，舊年康城影展之上，麥迪文自爆當年占士金馬倫想搵佢拍《阿凡達》，條件超級優厚︰全球票房收入一成分紅！占士金馬倫喎，Titanic收22億美元喎，麥迪文最後竟然推戲，原因係當年麥生應承咗拍《叛諜追擊》系列三部曲。結果《阿凡達》當年上畫之後大收旺場，全球票房大收27億美元，計落麥迪文應該有2億7千萬落袋，即係睇住大約20億港紙流走，慘過肥媽投資失利。

占士金馬倫mean爆麥迪文

占士金馬倫喺訪問入面回應呢件事就話「佢（麥迪文）應該好揼心，但係而家佢都做咗巨星，所以算吧啦」。記者再問會唔會再預麥生拍未來幾集嘅《阿凡達》，占導好抵死咁話一定要，因為個世界咁先平衡，但係唔會再有一成分紅啦，再爆多個F字粗口贈慶，好mean。

麥迪文認應該推《阿凡達》

麥迪文舊年講起呢單嘢，仍然認為喺道義上，推《阿凡達》先係正確嘅。其實《叛諜追擊》系列咁多年嚟票房加埋都有16億美元，計分紅都應該唔嘢少。而當日同麥迪文喺對談會同場嘅《無聲絕境》導演John Krasinski 都話「拍咗《阿凡達》的話，除咗令你同我有機會拎件事出嚟講之外，都唔會對人生有咩改變」。

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