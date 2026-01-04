阿凡達3｜兩大全新族群震撼登場 全球票房直衝10億美元大關

由金像大導演占士金馬倫（James Cameron）打造的《阿凡達》（Avatar）系列，第3集《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）改名為《阿凡達3》，安排本月8日在香港戲院上映。

首集《阿凡達》於2009年上映，被譽為劃時代經典，截至目前全球票房錄得超過29.2億美元（227.76億港元），為影史最賣座電影，並獲奧斯卡9項提名，贏得最佳攝影、最佳視覺效果及最佳美術指導三項大獎。續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）延續深受喜愛的角色及故事，以23.2億美元（180.96億港元）票房位居影史第三位，再次摘下奧斯卡最佳視覺效果獎。

《阿凡達3》在各地上映後票房成績非常亮麗，全球票房累計已突破8.6億美元（67.08億港元），成為2025年全球第六大賣座電影，更直衝10億大關，而三部《阿凡達》系列電影全球總票房至今超過61億美元（475.8億港元）。

海陸空物種驚艷潘多拉

《阿凡達3》劇情接續上集，講述男女主角積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在戰爭結束後數星期，一邊哀悼陣亡長子、一邊舉家遷離納威人麥格拿族領地，隨風商族（Wind Traders）的游牧飛船尋找新家園。途中卻遭遇曼關族（Mangkwan）開戰，同時面對人類資源開發管理署（RDA）軍團夾擊。為保護家人，積舒利不僅竭盡全力，更須面對痛苦抉擇與必要犧牲。作為吐魯馬圖（Toruk Makto），積舒利的行蹤和所作的每個決定皆牽動整個家族與潘多拉的命運。

占士金馬倫於《阿凡達3》一口氣引入兩大全新納威族群；遊牧天空的「風商族」，以巨型「氫氣水母」（Medusoid）及「飛行魷魚」（Windray）拉動浮空飛船，自由航行藍天、在各部落間經商；以及火山地帶的「曼關族」，由首領法娜 Varang （奧娜卓別林 飾）領導，塗滿灰燼與紅色紋身，展現兇悍原始形象。他們棄信奉萬物之母艾華，戰後常殘忍割斷俘虜古魯辮，斷絕其與艾華的連結，以發洩仇恨。

兩族生活習俗與文化截然不同，一方靠貿易維生，一方專依武力掠奪，徹底顛覆傳統納威的和諧價值觀。繼吐魯（Toruk）與塔鯨（Tulkun）之後，全新外星物種橫空出世，體型高達500尺的「氫氣水母」能釋放氫氣托起巨型飛船村莊，「飛行魷魚」則如活指南針，引領風商族穿梭無限天空，為潘多拉注入前所未有驚艷元素。

動員逾1500位特效師

《阿凡達3》極致視覺效果由奧斯卡得獎團隊打造，動員超過1,500位世界頂尖視覺特效師，務求完美呈現占士金馬倫腦海中的無限奇想，並合符導演對畫面的嚴謹要求；團隊驅動全新VFX技術亦再度自我突破超越，建構潘多拉星未知領域外，亦深度詮釋角色個性與質感。占士金馬倫帶領團隊透過革命性VFX技術，製作高達3,382個VFX鏡頭，拍攝期間同步操作16部攝影機多角度拍攝，為每位角色進行動態捕捉（Motion Capture），加上頭部增設兩部高清攝影機，百分百捕捉演員的面部表情，再透過特技轉化為納威人！