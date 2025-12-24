阿凡達3｜首周末全球票房勇奪冠軍 開畫勁收3.45億美元

金像大導演占士金馬倫（James Cameron）的《阿凡達》（Avatar）系列新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），延期至2026年1月8日在香港戲院上映，本地電影公司把片名改為《阿凡達3》，並換上新海報刪減「火與燼」字眼及相關元素。
《阿凡達3》上周五（12月19日）已在北美及多個國際市場上映，不僅獲國際權威媒體盛讚場面壯觀、視覺特效精彩震撼，在美國權威評論平台更獲得極高評價，當中Rotten Tomatoes觀眾評分高達91%，CinemaScore給予「A」級，PostTrak評分約4.5/5。
北美開畫超越首集
《阿凡達3》票房方面亦表現亮眼，多個主要市場開畫奪冠，北美於3,800間戲院上映，首日收入達3650萬美元（約2.84億港元），首周末票房約8800萬美元（約6.85億港元），「特別放映格式」（如IMAX3D）貢獻顯著，佔開畫周末總票房約66%，3D場次佔比56%。全球開畫周末總票房高達3.45億美元（約 26.9億港元），成為2025年全球荷李活電影開畫第2位，僅次於《優獸大都會2》（Zootopia 2）。本片北美開畫已超越首集《阿凡達》的7700萬美元（約6億港元）。三部《阿凡達》系列至今全球累計票房超過56億美元，有望成為影史首個三部作品均破20億美元的賣座系列。
中國速破4億人仔
另外，中國市場表現相當突出，開畫周末破4.05億人民幣（約5760萬美元），高於上集《阿凡達：水之道》的5600萬美元，位居2025年中國開畫荷李活電影第2位，同樣僅次於《優獸大都會2》。至於台灣，《阿凡達3》空降當地票房冠軍，全台僅五天便勁收1億2470萬台幣。