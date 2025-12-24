阿凡達3｜首周末全球票房勇奪冠軍 開畫勁收3.45億美元

《阿凡達3》上周五已在北美及多個國際市場上映，叫好叫座。

金像大導演占士金馬倫（James Cameron）的《阿凡達》（Avatar）系列新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），延期至2026年1月8日在香港戲院上映，本地電影公司把片名改為《阿凡達3》，並換上新海報刪減「火與燼」字眼及相關元素。

《阿凡達3》上周五（12月19日）已在北美及多個國際市場上映，不僅獲國際權威媒體盛讚場面壯觀、視覺特效精彩震撼，在美國權威評論平台更獲得極高評價，當中Rotten Tomatoes觀眾評分高達91%，CinemaScore給予「A」級，PostTrak評分約4.5/5。