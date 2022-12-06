阿媽入ICU 李泳豪怒斥有人爆家事 施明同細仔傳不和 原因同新抱有關？

今日有報導指，鼎爺李家鼎前妻施明跌傷頭部入院，更需要接受開腦手術，再於ICU留醫。施明同鼎爺嘅細仔李泳豪受訪時承認媽咪前日做腦部手術，但已經渡過最危險時期，估計要多7－8日先醒。而家泳豪同新婚太太Agnes日夜守候等消息，但佢都向傳媒表示，本來只有家人先知施明入院，直斥有人放料。

阿哥結婚無現身

李泳豪同孖生阿哥李泳漢，向來同施明關係密切，施明早年同李家鼎離婚後，帶住2個仔去美國生活相依為命。但係泳豪10月中同台灣女友Agnes結婚，並且喺老竇鼎爺嘅私房菜餐廳內舉行註冊儀式時，施明同泳漢都冇現身，施明同泳豪不和之說不脛而走。

施明擔心Agnes年紀太大

同拍拖多年嘅楊思琦分手鬧出滿城風雨，李泳豪多年後終於走出舊愛陰霾，2年前同台灣女子Agnes發展新戀情。當時豪仔直認有拖拍，又話鼎爺同施明對女友印象好好，已經視佢為結婚對象。但有報導指，後來施明得知Agnes同泳豪同年，擔心佢地嘅年紀想有小朋友都唔易。或者因為想法唔同，據知泳豪同屋企人開始有隔膜，甚至結婚都唔通知阿媽同阿哥。

不過那邊廂新老爺鼎爺就對新抱好滿意，並澄清施明同泳豪冇不和，施明冇去婚禮係因為要照顧年邁嘅母親。

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