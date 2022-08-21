阿媽有咗第二個｜上映10日破二千萬票房 谷德昭：姜濤柳應廷無可替代

由彭秀慧執導、毛舜筠與MIRROR成員姜濤及柳應廷(Jer)合演的電影《阿媽有咗第二個》，於8月11日公映至今，雖然兩位鏡仔姜濤和Jer因MIRROR暫時休團而無法出席宣傳活動，但仍不減粉絲們包場睇戲的熱情，加上彭導、毛姐、羅永昌及陳宗澤等落力謝票，電影上映10日已火速衝破二千萬票房，成為本年度最短時間超越2,000萬元的港產片，成績非想理想。

有進步空間 但 replace唔到

早前彭導與毛姐和谷德昭開live，本身是導演的谷德昭自言特地買票入場，親身體驗在大銀幕上姜濤和Jer的感受，對於兩位新演員的表現，他坦言：「有進步空間，一定，如果唔係就大鑊喇！好肯定講一句，佢哋兩位係無可替代，replace唔到佢哋。」從構思劇本和選角都參與的毛姐大表認同，彭導曾在不同的訪問中提及，毛姐飾演的「美鳳」靈感來自花姐，並早已選定姜濤參演，惟最終何以選上柳應廷演「子軒」，彭導在訪談中首次解畫。