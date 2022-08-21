阿媽有咗第二個｜上映10日破二千萬票房 谷德昭：姜濤柳應廷無可替代

由彭秀慧執導、毛舜筠與MIRROR成員姜濤及柳應廷(Jer)合演的電影《阿媽有咗第二個》，於8月11日公映至今，雖然兩位鏡仔姜濤和Jer因MIRROR暫時休團而無法出席宣傳活動，但仍不減粉絲們包場睇戲的熱情，加上彭導、毛姐、羅永昌及陳宗澤等落力謝票，電影上映10日已火速衝破二千萬票房，成為本年度最短時間超越2,000萬元的港產片，成績非想理想。
有進步空間 但replace唔到
早前彭導與毛姐和谷德昭開live，本身是導演的谷德昭自言特地買票入場，親身體驗在大銀幕上姜濤和Jer的感受，對於兩位新演員的表現，他坦言：「有進步空間，一定，如果唔係就大鑊喇！好肯定講一句，佢哋兩位係無可替代，replace唔到佢哋。」從構思劇本和選角都參與的毛姐大表認同，彭導曾在不同的訪問中提及，毛姐飾演的「美鳳」靈感來自花姐，並早已選定姜濤參演，惟最終何以選上柳應廷演「子軒」，彭導在訪談中首次解畫。
受柳柳粉啟發 找阿Jer試鏡
彭導坦言，曾找過幾位MIRROR成員，但從沒想過阿Jer，直至某日，去到副導演工作間試鏡，發現有間房關了門，在獲批准下推門一看，內裡竟然全部都是「柳應廷」！「入面全部都係柳應廷嘅應援，柳應廷嘅燈牌啦、公仔啦、名啦，我望住嗰啲牌，點解我從來冇諗過佢？我真係從來冇諗過佢，花姐都冇提過用佢，嗰刻我突然諗，不如調轉，佢做歌手咪得囉！」她補充，若真的由Jer演歌手，會改為寫他是busking歌手。當刻她就聯絡花姐，雖然花姐指阿Jer不喜歡演戲，但一小時後他仍有去見彭導，最後經過連串casting，才決定姜濤演方晴，Jer演子軒。
姜濤扮星爺好可愛
對於兩個仔的表現，彭導指姜濤和Jer都慢熱，毛姐笑說：「拍嘅時候，我唔係覺得Jer咁聰明，覺得姜濤聰明啲，但睇番片之後，我覺得Jer聰明啲，唔知點解喎！阿姜真係好鬼醒，真係叻仔嚟嘅，但拍完睇番，我覺得Jer係超越晒我哋嘅期望。」谷導好奇問，若找兩人演劇會如何？言談之間似乎欲為兩子開一套喜劇，毛姐答道：「佢兩個都係喜劇人。阿姜平時玩開，佢做晒星仔嗰啲戲，有場戲佢跌咗啲飯，佢掃返嚟食，做得好好笑，好似，好可愛。」彭導也謂：「啲人話，姜濤唔肯俾人見額頭，從來冇短袖，未見過佢條小腿，打波都係笠晒，結果佢嚟到，從來都冇介意過任何一樣嘢，照做，我都好respect。」