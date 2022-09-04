阿媽有咗第二個｜古巨基孖彭秀慧開live 親解《愛回家》呼吸聲大聲疑問

基仔表示當日收到彭導邀請時，只知他在戲中的角色是演「古巨基」，他笑言：「古巨基，冇人會演得比我好囉，我最熟佢囉，我諗我應該會幫到手嘅……」彭導當時靈機一觸，認為《阿媽》是講歌手的故事，如果有位真實的歌手參演，在戲中為方晴加持就更perfect了。

電影《阿媽有咗第二個》氣勢如虹，票房已經超越三千萬，戲中作為神秘客串演出的古巨基，昨晚(3日)與導演彭秀慧在IG直播，解構《阿媽有咗第二個》唔少秘密，彭導指電影首次上映是在大阪，當時已有人知道基仔是神秘彩蛋，但大家都保守呢個秘密，因為彭導曾經話邊個劇透就「殺咗佢」！

呼吸聲大有原因

基仔在直播期間，發現有網民問到《阿媽》版《愛回家》首段呼吸聲好大聲，他說：「冇錯係有特別意思嘅，我係想聽嘅人特別係聽住耳筒嘅，好似有人輕輕喺耳邊同你講嘢嘅感覺，所以前段我同姜仔嘅呼吸聲都刻意留番喺度，聽時感受到一種好似攬住你家人、你愛嘅人喺耳邊唱歌嘅感覺。」彭導亦透露錄歌時的難忘事，基仔很強調因為新版《愛回家》是配合戲內的方晴先出現，所以他特別安排歌中方晴的比重為先才合理，極之眷顧新人。

姜濤自爆看多次 《情深深雨濛濛》

基仔重提第一日拍攝見到姜濤，對方表示與媽媽看了他主演的劇集《情深深雨濛濛》三十幾次，他坦言當時驚訝到擘大個口得個窿，覺得姜濤是孝順乖仔！他又指同姜仔傾偈覺得他在舞台上好閃亮，但在錄音室見到他是個鄰家男孩：「佢係問題少男嚟，都係問我拍戲多，我哋去錄音但佢問我拍戲呀……哈哈哈」並大讚姜濤用心又勤力做音樂，當日錄音過程極之順利，四、五小時便完成。

談到兩代歌手的分別，基仔指當年是18、19歲藝訓班入行，約22歲做歌手，感覺年輕一代的他們已經好有才華好有想法，而回想自己當年則好單純只是很喜歡唱歌，簽約做了歌手慢慢實戰中學習，工作經驗慢慢儲落，而這個世代的歌手很多都真係好叻，很多還懂得自己製作，曲風多元化好犀利！