阿媽有咗第二個｜古巨基讚Jer柳應廷唱歌好聽 嫌首歌太短想聽耐啲

在電影《阿媽有咗第二個》中驚喜客串演自己的古巨基，日前(3日)與導演彭秀慧在IG直播，拆解戲裡的小秘密，解答觀眾的疑團。基仔除了分享與姜濤錄音和拍攝點滴，又與中途加入的毛舜筠(毛姐)大談湊仔經，為人父親的他對戲裡毛姐與兒子(柳應廷飾)的吵架戲尤為深刻，並讚初次演戲的柳應廷(Jer)演和唱都很得好。

讚Jer歌聲有辨識度

彭導感激基仔出心出力協助讓《愛回家》出現於《阿媽》之中，基仔籲大家留意《愛回家》和《風雨不改》後，突然表示，「Jer唱的英文歌(Jonathan’s Soliloquy)好好聽，首歌好有taste，Jer唱得好好，不過好短，想聽耐啲，佢把聲好有辨識度。」毛姐直言很多人都嫌唔夠喉，彭導表示，由於戲裡的子軒不懂唱歌，起初沒打算要Jer唱，打算用純音樂或另找人唱。最後剪接音樂階段，才決定問Jer唱不唱，「子軒不識唱歌，但不代表他不可唱，這歌代表他自言自語，就像自己一個行街哼lalala，隨意碎碎念。」

毛姐掛住阿仔

其後彭導表示會推出soundtrack(電影原聲專輯）音樂，基仔即好奇問道，「有冇Jer首英文歌？」當知道有這歌，他就說：「咁我一定要買。」彭導與毛姐都期盼電影能繼續放映，直至姜濤與Jer歸隊，毛姐接續說，「我諗阿Jer都睇緊，掛住你呀，阿仔！」