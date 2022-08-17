阿媽有咗第二個｜姜濤唱主題曲《風雨不改》今派台 彭秀慧初看歌詞已感動落淚

姜濤在首部參演的電影《阿媽有咗第二個》飾演方晴，由一位茶餐廳員工，被金牌經理人余美鳯(毛舜筠飾)發掘成為偶像歌手，他在戲中演繹多首新舊歌曲，包括電影主題曲《風雨不改》，戲中的版本更是由姜濤現場演繹，真摯唱出方晴心聲，令不少觀眾聽到眼濕濕，姜糖們希望走出戲院仍能無限loop。彭秀慧導演今日(17日)凌晨在社交平台公布，《風雨不改》於今日正式派台。彭導回想製作過程，兩度感動落淚，不少粉絲形容歌詞猶如鏡粉與鏡仔的約定。另外，彭導昨日在Do姐主持的電台節目預告，稍後將會推出電影原聲大碟。

鏡粉：與鏡仔約定風雨不改

彭導在社交平台上載姜濤在戲裡演唱《風雨不改》的劇照，以「方晴的風雨不改」為題公布主題曲今派台的消息，她表示，「主題曲能配合電影上映當然是我的主觀願望，計劃趕不上變化，我們一直努力在協調各單位，終於，終於，它今天要出現了......」她指出，從開拍《阿媽有咗第二個》開始，已知道即使方晴是主角之一，但受製作所限，不能創作很多歌曲，但至少希望有一首屬於方晴的歌，她形容：「也許會是演員比較少嘗試的曲風，但這會是方晴最重要的歌，也會串連起整個故事。」《風雨不改》由黃艾倫和翁瑋盈作曲，陳詠謙填詞，彭導續說，「最後，詞交來了，陳詠謙寫下『風雨不改』四個字，而我落淚了。」其後，她收到北京傳來的弦樂錄音，「我毛管樹(豎)起，再度落淚；加上方晴的歌聲，這是真正屬於方晴的歌，也是我們今次的電影主題曲。」阿詠謙筆下的歌詞，其中幾句寫道：「困於漆黑/你是明目的光彩/也要將去應付遺憾與傷害/讓愛～ 化做祝福/學會等待風雨不改～像日出 風雨不改。」不少粉絲驚嘆歌詞道出他們的心聲，如同鏡粉與鏡仔的約定，留言，「唱出粉絲們和鏡仔的心聲，歌詞到位，我們約定風雨不改」、「感謝派台，大家都需要這首歌。」

最後，她再次多謝喜歡這歌的觀眾、各參與製作的團隊，讓《風雨不改》終可以在戲院以外和大家相遇，歌曲於今日中午1時在各大音樂平台上架。