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娛樂
2022-06-08 17:50:15

阿媽有咗第二個｜姜濤為做外賣仔學踩車獲彭秀慧讚叻 毛舜筠慶幸最後選用柳應廷

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姜濤為演茶餐廳外賣仔特地學踩單車。 毛姐表示演她兒子的Jer，是最後一位落實選用的演員。

由彭秀慧執導的電影《阿媽有咗第二個》，MIRROR兩位成員姜濤和柳應廷(Jer)初次拍電影與影后毛舜筠(毛姐)合作，電影未正式上映已揚威海外，繼在「第十七屆大阪亞洲電影節」首映，榮獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」，又獲選台北電影節壓軸片單之一，而香港映期則定於8月。

彭秀慧分享拍《阿媽有咗第二個》背後點滴，原來姜濤為拍此戲而學踩單車。 姜濤演具在唱歌天份的茶餐廳外賣仔方晴。

彭秀慧分享幕後花絮

在戲裡，姜濤飾演具有唱歌天份的茶餐廳外賣仔方晴，Jer演毛姐的兒子盧子軒，電影在外地電影節首映廣獲好評，兩人初登大銀幕獲讚演出自然。彭秀慧昨晚(7)在社交平台分享幕後花絮，她上載踩單車的片段，透露原來姜濤本身不懂踩單車，為了演踩車送外賣的方晴而學習踩單車，她上載自己踩車的片段，寫著：「風和日麗，嗰日製片搵到架拍攝用單車，導演第一時間試下好唔好踩……尤其是個演員好似話本來唔識踩單車，係有啲擔心。」並hashtag咁送外賣都可以行嘅」、「做步兵無話唔得」、「但係演員最後學識咗係叻嘅」、「阿媽後面有啲咩」、「工作愉快是維他命」。

毛姐出席活動時大讚在《阿媽有咗第二個》演兒子的Jer，表現出色。 毛姐與阿Jer在戲中演母子。 Jer演學生毫無違和感，戲中還有3位好同學包括曾樂彤、CY陳宗澤和張蔓姿 。

毛姐大讚Jer演得好

另外，毛姐日前出席活動時亦大讚兩位新演員的表現，她特別讚阿Jer，她指出Jer是最後一位試鏡及確定選用的演員，她表示：「我同彭導都覺得真係好好彩，因為阿Jer真係做得好好。」

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