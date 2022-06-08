阿媽有咗第二個｜姜濤為做外賣仔學踩車獲彭秀慧讚叻 毛舜筠慶幸最後選用柳應廷

彭秀慧分享幕後花絮

在戲裡，姜濤飾演具有唱歌天份的茶餐廳外賣仔方晴，Jer演毛姐的兒子盧子軒，電影在外地電影節首映廣獲好評，兩人初登大銀幕獲讚演出自然。彭秀慧昨晚(7)在社交平台分享幕後花絮，她上載踩單車的片段，透露原來姜濤本身不懂踩單車，為了演踩車送外賣的方晴而學習踩單車，她上載自己踩車的片段，寫著：「風和日麗，嗰日製片搵到架拍攝用單車，導演第一時間試下好唔好踩……尤其是個演員好似話本來唔識踩單車，係有啲擔心。」並hashtag「咁送外賣都可以行嘅」、「做步兵無話唔得」、「但係演員最後學識咗係叻嘅」、「阿媽後面有啲咩」、「工作愉快是維他命」。