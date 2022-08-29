阿媽有咗第二個｜姜濤自爆同姜媽睇逾30次《情深深雨濛濛》 古巨基大讚：年輕有想法又用心

古巨基在彭秀慧執導、毛舜筠﹑姜濤和柳應廷合演的電影《阿媽有咗第二個》裡驚喜客串，並與姜濤合唱自家舊作《愛回家》，兩人的MV上架5日直逼50萬點擊。古巨基今日(29)在社交平台親揭自2015年《衝鋒車》後再現大銀幕的來龍去脈，他表示為了保持驚喜不劇透，一直至原聲大碟推出才出po，他又分享與姜濤合作的感受，看到他為《鏡中鏡》寫千字文，驚嘆他年紀輕輕已有自己想法，很用心做音樂。

古巨基表示，去年6月初獲彭導邀請為《阿媽有咗第二個》客串，配合劇情與姜濤合唱其15年前的舊作《愛回家》。兩個月後，基仔正式與姜濤錄音見面，他憶述對姜濤的印象，「這天的姜仔沒有化妝整頭，hoodie波鞋，很可愛的一個簡樸男孩。」兩人打過招呼，坐在Studio客廳等待，基仔沒想過由姜濤打開話題，姜濤突然向他說：「我同媽媽睇咗三十幾次你嘅《情深深雨濛濛》！」「如果俾你而家揀，你會揀依萍定如萍？」基仔憶述當時感覺，「我睇住佢邊講邊帶好奇嘅笑容，我肯定呢個會同媽媽一齊睇劇嘅男仔，一定可以唱出呢首《愛回家》裡面對家人嘅愛。」

從千字文看出努力與心血

基仔表示錄音過程非常順利，並指姜濤領悟力強，「給他提議的表情細節他很快便能拿捏，甚至即學即唱的和音部分都handle得好。」不過，令基仔最深刻的是錄音後的閒聊，話題談到姜濤當時錄製的新歌，「我讚佢每次做歌都有很好嘅概念，佢謙虛地多謝之後，同我分享咗佢當時構思新一首歌嘅千字文，我估應該係佢用來跟填詞人和MV導演表述概念嘅一段文字。後來歌曲面世，我知道那是《鏡中鏡》。我作為一個多年在做『概念大碟』嘅歌手，我都未試過給各合作單位寫過咁多字嘅概念陳述，看見年紀輕輕的他這麼有想法這麼用心地做音樂，我就知道佢現在嘅成績係花咗好多努力和心血而換來。」

此外，基仔又表示很喜歡彭導，讓他有很多共鳴和感動。最後他不忘分享，《阿媽有咗第二個》裡的美鳳與方晴，勾起了他和太太從前一起拼搏的畫面；作為父親，美鳳與子軒則讓他反思與兒子Kuson的溝通。