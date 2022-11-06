阿媽有咗第二個｜姜濤Jer柳應廷歸隊宣傳 彭秀慧開拍續集要睇緣份

由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤和柳應廷（Jer）領銜主演的《阿媽有咗第二個》，自8月開畫以來，在強勁口碑加持之下韌力十足，目前票房已超越逾四千萬大關。昨日姜濤與Jer首度現身電影活動，出席慈善觀映禮，吸引大批粉絲通宵到場等候。姜濤出場時感謝大家支持，他說︰「要對大家說聲不好意思，電影上映了一段時間，現在才能與大家見面，多謝每一位支持我們的觀眾！」他更自爆曾秘密入戲院睇戲：「感覺好神奇，第一次在戲院看到自己的樣子，同時我亦有偷偷觀察大家反應！」他感謝彭導演挑選自己，成為戲中的方晴。

Jer偷入戲院睇反應 同屬首次躍登大銀幕，Jer笑言有少少緊張：「好記得自己也是偷偷入戲院睇戲，我好在意朋友的反應，很開心大家這麼支持我們，剛才第一次謝票，看到雖已上映三個月，仍然很支持《阿媽》，衷心好多謝大家！」Jer的演技備受讚賞，重提他與戲中「阿媽」毛舜筠爭吵一幕，Jer拆解真相：「這場戲完全不像真實的Jer，我不會製造爭執，家人對我亦好支持，這部電影可以令我們反思與家人的關係！」