阿媽有咗第二個｜彭秀慧安排毛姐阿Jer親子約會 姜濤處男電影8月上映

彭秀慧導演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，由毛舜筠、姜濤及Jer（柳應廷）領銜主演，片方今日正式宣布《阿媽有咗第二個》將安排在8月11日開畫，令人期待。

《阿媽有咗第二個》先後登上多個海外影展，包括入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目、在第14季芝加哥亞洲躍動電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award）、入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元、獲邀於新加坡《2022香港電影: 全新世代》作特選放映，以及在2022台北電影節登場。

影后 毛舜筠 感壓力

毛舜筠貴為影后級人馬，今次與姜濤及Jer兩位影壇新人上演對手戲，毛姐竟表示有壓力：「因為新人表現好自然，我好怕自己為角色想得太多，過份豐富地做出很多表情，然後他們簡簡單單去演，就已經殺個你片甲不留！所以，我要不斷提醒自己，仔細觀察對手怎麼演，而不單是預先設計的個人表演！」毛姐的演技無可置疑，其中一幕她跟姜濤、Jer同場演出，完全可以顯露影后級功架與風範，毛姐剖析：「無論演戲或者唱歌，節奏都好重要，對我來說，拿捏節奏是我的天賦，所以三個人一起吃飯那場戲，我好滿意！幾時拋波給姜濤，幾時拋波給Jer，又幾時要做那些動作，讓他們有反應，有時只不過看到我的眼神，他們已接得好靚，我覺得整件事好美麗、好開心！」

彭秀慧與毛舜筠揀卒

彭秀慧導演一直渴望與毛姐合作，從《阿媽有咗第二個》的籌備階段開始，全情投入的毛姐，不但對劇本貢獻寶貴意見，更積極參與角色揀卒，教彭秀慧喜出望外，彭導稱：「你可以想像，一個影后會願意一次又一次，和我去見一批又一批的新演員，甚至跟對方試戲？我想，因為要選戲中她的兒子（子軒），她想與對方有一種眼緣與感應吧！但緣份就是那麼奇妙，最後決定由Jer扮演這個角色，他是唯一一個沒見過毛姐的人！」為令毛姐與Jer打開溝通的天空，彭導演特別作出悉心安排：「要建立親子關係，我覺得吃飯是不夠的，於是我們到酒店住了一晚，那晚傾了很多偈，重點是第二朝早上，最早起床的毛姐正在嘆咖啡，Jer剛睡醒，沒化妝、沒梳頭，穿T恤短褲走出來，大家一起吃早餐，經過這個過程後，彼此關係有所突破，親近了許多！」

姜濤：故事與自身經歷相似

姜濤選擇《阿媽有咗第二個》作為踏足影壇的首部紀念作，他說：「在上彭秀慧老師的課堂時，我曾問過她，下一部戲的故事是說甚麼？老師說，想拍一個關於外賣仔變成明星的故事，我覺得與自身經歷好相似，我都曾經做過外賣仔，這個角色會令我有種回到過去的感覺！」果然，第一日開工，姜濤已有莫名的親切感：「最大共鳴就是在茶餐廳開工那段戲，我會明白做飲食業有多辛苦。我記得第一場戲，就是拍在茶餐廳與毛姐見面，我覺得是個好好的開始，在這個環境，好容易代入角色，好懷念送餐給客人的感覺！」人生如戲，姜濤與戲中的方晴一樣，搖身一變成為萬人迷，姜濤認為，作為自己在影壇起步的第一個角色，非常恰當：「方晴由一個素人變成明星，經歷與我很相似，會不會因此而沒有挑戰性？我倒不覺得，第一次拍戲，我想演得更有說服力，我不肯定現在的演技，是否可以挑戰其他角色，所以我想演與自己相近的角色，會讓我格外容易投入，甚至比其他人的代入感更強！」