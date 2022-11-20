阿媽有咗第二個｜柳應廷Jer「29+1」生日前夕與彭秀慧謝票 連跑15場變巡唱冧爆柳柳粉

MIRROR成員柳應廷(Jer)今日(20日)30歲生日，Jer昨日與《阿媽有咗第二個》導演彭秀慧走遍港九多間戲院進行15場謝票，這次是Jer在首映禮後首次跑場謝票，適逢柳誕在即，難得可與偶像近距離接觸，柳柳粉當然送上禮物兼大合唱生日歌慶祝，還有粉絲送上「柳炒改編版」的《人類群星閃耀時》給Jer。Jer深被粉絲熱情打動，加上已接近3個月沒有公開演唱，愈謝票愈high，在時間容許下，即席演唱《人類群星閃耀時》、《MM7》、《離別的規矩》、《風雨不改》、《愛回家》和《Jonathan’s Soliloquy》等，令謝票場頓變「戲院小型巡唱」，讓粉絲們大飽耳福。

睇 《阿媽》感覺好赤裸 Jer首次「真身」謝票，原定6場的戲票火速售罄，電影公司隨即再加開9場，Jer與彭導由中午到晚上7點幾，跑足15場，Jer亦趁機分享拍攝和上映的心情。在其中一場謝票中透露，當《阿媽》上映時非常緊張，與朋友入場睇時感覺「赤裸」，「睇到自己在家裡穿短褲短袖衫，嗰啲腳毛呢……」當被彭導問到電影8月首映當天，他在做甚麼時？Jer既然忘記了，要粉絲提他曾搭船和在電影海報前打卡。

試鏡與姜濤「真打交」嚇親彭導 現場有粉絲問Jer首次拍戲的難忘事，他就分享與姜濤試鏡拍打交戲的激烈場面，「比正式拍的時候更難忘，因為佢他完全代入角色，姜濤是偶像，不太洩露個情緒，第一次見佢放低姜濤的身份。」彭導補充說，「很深刻，我真係驚佢打死你！」近期勤力做Gym的Jer作勢展示老鼠仔，得戚地表示，「依家打唔死喇！」彭導指兩人非常投入角色，「你哋打到梳化都撞開，個頭差啲撞向電視機，唔係你哋打死對方，而係驚發生意外，唔知點賠！」她說笑指，票房再進一步，或可公開這段片，「人家用泳衣相，我知你唔會……」

彭導送祝福： 所有嘢都好叻 接著彭導主動提起Jer即將「29+1」生日，Jer笑指，「她好鍾意攞人哋29+1！」曾拍電影《29+1》的彭導回應說，「當年周秀娜和鄭欣宜都係「29+1」遇上我，好開心攞咗阿Jer第一次！」然後眾人大合照，柳粉粉湧而上送禮物，自動自覺地合唱生日歌，Jer又鬼馬地建議大家亮起手機燈，放在下巴之下，來一張與別不同的合照。其後，Jer在多場謝票中即席獻唱不同作品，柳柳粉都期待Jer推出新歌，並希望有天Jer能開個人演唱會。彭導在凌晨亦在社交平台上載兩人謝票時的合照，再向Jer送上生日祝福，「親愛的柳仔，好榮幸喺你29歲最後一日，同你一齊跑咗15場謝票，29+1啦！未來未來，希望你繼續用歌聲同表演，在每個舞台發光，照耀每一個角落，你好叻，所有嘢都好叻。」Jer則在IG限時動態公布推出個人品牌服飾，果然三十而立，很有計劃！