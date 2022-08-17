阿媽有咗第二個｜毛舜筠相信大家會更欣賞MIRROR12子 Do姐寄語沉澱自己更團結走出來

由彭秀慧執導、毛舜筠(Mo姐)、MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影《阿媽有咗第二個》，上映4天已衝破千票房，成績理想。昨日(16日) Mo姐和彭導在商台節目《口水多過浪花》接受Do姐(鄭裕玲)訪問，兩人笑談拍《阿媽》的幕後花絮。MIRROR在演唱會發生嚴重意外後，休團兩個月，兩位男主角缺席電影宣傳，Mo姐坦言很掛念兩個仔，「今日我哋更加要珍惜嘅，係我哋嘅年輕人。」彭導則希望MIRROR復工後，再辦全體團隊的放映場，想讓兩子同場睇戲和感受，令他們更勇於承擔演員身份。Do姐則寄語12子趁休團日子沉澱自己，思考如何改進和團結地走出來。

兩人在節目中分享選角歷程，Mo姐透露，她與彭導也要大費唇舌，才能說服老闆起用非公司旗下的演員。她又自爆起初連姜濤是誰也不知，令Do姐大表驚訝：「呢個係天下奇聞喎！」後來她獲邀擔任《全民造星III》評判，花了一星期通宵睇完兩輯《造星》，立即姜濤所吸引，「係好鍾意！點解咁可愛？呢個小男孩咁可愛！」至於演親生仔的人選，Mo姐親自與試鏡演員對演母子吵架戲，花了長時間仍無法找到適合演員，最後由彭導選用阿Jer。

評兩子表現

談到對姜濤和Jer的表現，Mo姐指出兩子始終是新人，難免會緊張，「佢哋想做得好好、盡晒佢哋嘅能力。」作為前輩，Mo姐願意跟他們多對幾次稿，讓大家放鬆，能在安心環境下演戲。她透露，與姜濤拍海傍訴心事的戲時，導演給他半小時培養情緒，「ready咗之後就算唔得，唔緊要，我哋再嚟，所以18個鐘就係咁嚟。」她回想以前拍戲緊逼，不容許培養情緒，她形容兩子都好幸運。

Mo姐盼增加與柳應廷戲份

如今電影上映，Do姐直接問Mo姐的評價如何，Mo姐坦言俾面老友Do姐，才首次分享，「如果以一個媽媽去睇，我覺得媽媽同仔條線可以多啲，令觀眾更加容易投入佢哋關係；作為粉絲，必然覺得『你俾我睇多啲佢哋啦！』攞平衡係唔簡單，我覺得導演處理得好。」彭導指出，為平衡令三條線，剪接期間也反覆調節，當被Do姐問到是否滿意時火，她回應說，：「我覺得盡咗力，我覺得OK。」