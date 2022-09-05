阿媽有咗第二個 | 網民不滿台片商改名《媽的星寵兒》 又轟放映戲院「又舊又臭」

由MIRROR成員姜濤、Jer（柳應廷）及毛舜筠主演嘅《阿媽有咗第二個》，喺香港票房突破3千萬，成績相當好！MIRROR海外fans眾多，《阿》喺美加以至台灣都有片商垂青，安排電影越洋放映。不過有網友就喺社交平台發聲，對於《阿媽有咗第二個》台灣放映安排表示「好傷心」，不滿喺台灣片名要改成《媽的星寵兒》，又嫌放映嘅戲院「只係得幾間又舊又臭又山卡啦」，更點名當地片商龍祥「真係唔識架喎」。

台片商「龍祥」回應

龍祥亦不甘示弱cap圖逐點回應，「你敢標我就回 1.香港片名台灣人看不懂 2.信義威秀是全台票房最高影城 3.我們若不識貨幹嘛浪費錢代理 ／ 你的一句話抹滅了幕後一堆人的辛苦，小編謝謝你！」。

姜濤台灣fans應援團感謝「龍祥」

電影主角之一姜濤嘅台灣fans應援團就出post補鑊感謝龍祥。唔少香港網友感到失禮而代為道歉，亦有人認為原post可能係反MIRROR嘅Hater故意挑釁，但呢個講法就被其他人反駁。亦有相信係台灣網友留言話「有夠丟臉」。

「龍祥」規模龐大

喺台灣發行《阿媽有咗第二個》嘅龍祥成立超過半世紀，規模十分龐大，由拍片、發行、經營戲院及有線電視電影頻道，可以話係一條龍服務，類似香港經營百老匯院線嘅安樂電影。而被指「又舊又臭又山卡啦」嘅信義威秀影城位於人流景點台北101附近，多年來舉辦過台北電影節同金馬影展放映活動。

到今日中午，龍祥再次就事件出post，並表示「昨日的發文造成各方的紛擾，在此跟大家說聲不好意思 ／ 龍祥也將繼續介紹更多優質香港電影給台灣觀眾」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載