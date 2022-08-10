阿媽有咗第二個｜首映遇颱風 彭秀慧想念缺席的伙伴：再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值

由彭秀慧執導、毛舜筠夥拍MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影《阿媽有咗第二個》，於今晚(10日)在銅鑼灣舉行首映禮，雖則是姜濤和Jer進軍影壇的首部電影，但MIRROR十二子在演唱會發生嚴重意外後，全面停工，兩人未有參與電影宣傳並缺席首映禮。彭秀慧在社交平台撰長文，分享第二部執導電影公映的感受，她坦言，謝票時沒有演員在身邊，是有點遺憾。首映前夕遇颱風，面對很多無法預期又不能改變的事，令她對「風雨不改」別有體會，「再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」
無演員陪謝票 有點遺憾
彭秀慧表示，早於3個月前已開會商討今晚的首映，經過一整年的籌備、拍攝和後期製作，電影終於正式公映。她指出，常被問是否擔心作品成績，但作為劇場出身的演員，深明每套作品都有自己的生命，當作品完成便要放手，讓它好好成長。不過，謝票宣傳仍是要繼續，她坦言，「謝票時遇上不少觀眾打氣，未有演員出現在身邊，雖然有點遺憾，我常對觀眾說，就當這一齣電影是Top Gun 吧，大家見不到Tom Cruise還是會入場呀。」
處理好自己 方能迎接下個晴天
不過，昨晚看著街上橫風橫雨，彭導自言首次感到若有所失，並非擔心天氣，因早有共識風雨不改。對她而言，首映禮的意義不是儀式，而是跟所有曾參與的人分享成果，她形容，「是見證，是驚喜，是答謝，也是慶祝。」她續稱， 「今天有不能出現的伙伴和演員，可能移民了，可能因事不能出席，我忽然非比尋常地想念他們，好想一起坐在觀眾席分享成果，好想一起感受現場氣氛，無論你們身在何方這個首映是我一直期待和你分享的，好想感謝你們的出現，好想你們 be proud of it，好想你哋快啲有得睇。」她自言，終於明白「風雨不改」，並非對沖外在客觀因素的執著，「上天告訴我們太多非預期的事是改變不了，不過再大風大浪， 仍要謹守自己的信念和價值，處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」