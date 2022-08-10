阿媽有咗第二個｜首映遇颱風 彭秀慧想念缺席的伙伴：再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值

由彭秀慧執導、毛舜筠夥拍MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影《阿媽有咗第二個》，於今晚(10日)在銅鑼灣舉行首映禮，雖則是姜濤和Jer進軍影壇的首部電影，但MIRROR十二子在演唱會發生嚴重意外後，全面停工，兩人未有參與電影宣傳並缺席首映禮。彭秀慧在社交平台撰長文，分享第二部執導電影公映的感受，她坦言，謝票時沒有演員在身邊，是有點遺憾。首映前夕遇颱風，面對很多無法預期又不能改變的事，令她對「風雨不改」別有體會，「再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」

無演員陪謝票 有點遺憾 彭秀慧表示，早於3個月前已開會商討今晚的首映，經過一整年的籌備、拍攝和後期製作，電影終於正式公映。她指出，常被問是否擔心作品成績，但作為劇場出身的演員，深明每套作品都有自己的生命，當作品完成便要放手，讓它好好成長。不過，謝票宣傳仍是要繼續，她坦言，「謝票時遇上不少觀眾打氣，未有演員出現在身邊，雖然有點遺憾，我常對觀眾說，就當這一齣電影是Top Gun 吧，大家見不到Tom Cruise還是會入場呀。」