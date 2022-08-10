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娛樂
2022-08-10 19:15:26

阿媽有咗第二個｜首映遇颱風 彭秀慧想念缺席的伙伴：再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值

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彭秀慧導演與《阿媽有咗第二個》的演員毛舜筠、姜濤、柳應廷、岑珈其和麗英合照。

彭秀慧導演與《阿媽有咗第二個》的演員毛舜筠、姜濤、柳應廷、岑珈其和麗英合照。

由彭秀慧執導、毛舜筠夥拍MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影《阿媽有咗第二個》，於今晚(10日)在銅鑼灣舉行首映禮，雖則是姜濤和Jer進軍影壇的首部電影，但MIRROR十二子在演唱會發生嚴重意外後，全面停工，兩人未有參與電影宣傳並缺席首映禮。彭秀慧在社交平台撰長文，分享第二部執導電影公映的感受，她坦言，謝票時沒有演員在身邊，是有點遺憾。首映前夕遇颱風，面對很多無法預期又不能改變的事，令她對「風雨不改」別有體會，「再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」

《阿媽有咗第二個》將於8月11日正式公映。 彭秀慧在《阿媽有咗第二個》舉行首映前。撰長文分享受。 彭秀慧在《阿媽有咗第二個》舉行首映前。撰長文分享受。

無演員陪謝票 有點遺憾

彭秀慧表示，早於3個月前已開會商討今晚的首映，經過一整年的籌備、拍攝和後期製作，電影終於正式公映。她指出，常被問是否擔心作品成績，但作為劇場出身的演員，深明每套作品都有自己的生命，當作品完成便要放手，讓它好好成長。不過，謝票宣傳仍是要繼續，她坦言，「謝票時遇上不少觀眾打氣，未有演員出現在身邊，雖然有點遺憾，我常對觀眾說，就當這一齣電影是Top Gun 吧，大家見不到Tom Cruise還是會入場呀。」

姜濤在《阿媽有咗第二個》演的方晴本是茶餐廳員工，被毛姐發掘成為樂壇新星。 阿Jer在《阿媽有咗第二個》演名校高材生，曾樂彤、陳宗澤和麗英演他的同學。 毛舜筠在《阿媽有咗第二個》演為家庭放棄事業的能幹經理人。

處理好自己 方能迎接下個晴天

不過，昨晚看著街上橫風橫雨，彭導自言首次感到若有所失，並非擔心天氣，因早有共識風雨不改。對她而言，首映禮的意義不是儀，而是跟所有曾參與的人分成果，她形容，「是見證，是驚喜，是答謝，也是慶祝。她續稱， 「今天有不能出現的伙伴和演員可能移民了，可能因事不能出席我忽然非比尋常地想念他們好想一起坐在觀眾席分享成果好想一起感受現場氣氛無論你們身在何方這個首映是我一直期待和你分享的好想感謝你們的出現，好想你們 be proud of it好想你哋快啲有得睇。」她自言，終於明白「風雨不改」，並非對沖外在客觀因素的執著，「上天告訴我們太多非預期的事是改變不了，不過再大風大浪， 仍要謹守自己的信念和價值處理好自己方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」

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