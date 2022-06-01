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娛樂
2022-06-01 13:46:14

阿媽有咗第二個｜首發預告姜濤登堂入室爭阿媽 柳應廷話自己唔識唱歌(有片)

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由彭秀慧執導、毛舜筠(毛姐)、姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影阿媽有咗第二個》，繼在「第十七屆大阪亞洲電影節」首映，並榮獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」後，粉絲對姜濤與Jer首登大銀幕的作品，熱切期待。今日(1日)電影終於發布首條預告片，毛姐演阿媽兼前經理人美鳯、姜濤演茶餐應外賣仔方晴和Jer演的高中學生盧子軒，三角微妙關係正式揭盅。

 

《阿媽有咗第二個》預告片開首，毛姐告訴兒子Jer要復出做經理人。 Jer在《阿媽有咗第二個》演高中生盧子軒，其學生look正式曝光。 姜濤演的茶餐廳員工方晴，被毛姐演的阿媽經理人發掘唱歌天份。

同枱食飯好尷尬

從預告片所見，美鳯(毛姐飾)告訴兒子盧子軒(Jer飾)打算復出做經理人，而令她復出的正是外賣仔方晴(姜濤飾)。原來她在茶餐廳發掘了方晴的唱歌天份，不想埋沒這位年輕人的才華，她更請方晴到家中與兒子一起吃飯聊天，不過兒子對這位登堂入室的陌生人，明顯有戒心兼勁呷醋，兩人相處尷尷尬尬。最搞笑一幕是姜濤與Jer排排坐梳化，姜濤問Jer唱不唱卡拉OK，Jer答：「我不懂，你唱吧！」令不少粉絲發笑，留言「阿 Jer 話自己唔識唱歌 …….真係笑 jor」、「Jer話自己唔識唱歌個樣好戇直毛姐世

姜濤與Jer同枱食飯，尷尷尬尬。 阿媽要做姜濤經理人，Jer頓感失寵。 在《阿媽有咗第二個》預告片中，毛姐帶姜濤回家，介紹兒子認識。

Jer學生look無違和感

繼姜濤的露額外賣仔造型後，Jer的學生look首次正式曝光，看來毫無違和感，有粉絲更甫出Jer的中學舊照作對比。不少粉絲都期待姜濤與Jer首次合作拍戲的火花。

 

熱愛唱K的姜濤邀請Jer一齊唱。 Jer回答指自己不懂唱歌。 有紛絲貼出Jer的中學舊照與戲裡造型作對品，毫無違和感。 姜濤的「露額姜」造型，獲姜糖大讚是最型的外賣仔。
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