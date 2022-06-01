阿媽有咗第二個｜首發預告姜濤登堂入室爭阿媽 柳應廷話自己唔識唱歌(有片)

由彭秀慧執導、毛舜筠(毛姐)、姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影《阿媽有咗第二個》，繼在「第十七屆大阪亞洲電影節」首映，並榮獲芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」後，粉絲對姜濤與Jer首登大銀幕的作品，熱切期待。今日(1日)電影終於發布首條預告片，毛姐演阿媽兼前經理人美鳯、姜濤演茶餐應外賣仔方晴和Jer演的高中學生盧子軒，三角微妙關係正式揭盅。

同枱食飯好尷尬

從預告片所見，美鳯(毛姐飾)告訴兒子盧子軒(Jer飾)打算復出做經理人，而令她復出的正是外賣仔方晴(姜濤飾)。原來她在茶餐廳發掘了方晴的唱歌天份，不想埋沒這位年輕人的才華，她更請方晴到家中與兒子一起吃飯聊天，不過兒子對這位登堂入室的陌生人，明顯有戒心兼勁呷醋，兩人相處尷尷尬尬。最搞笑一幕是姜濤與Jer排排坐梳化，姜濤問Jer唱不唱卡拉OK，Jer答：「我不懂，你唱吧！」令不少粉絲發笑，留言「阿 Jer 話自己唔識唱歌 …….真係笑 jor」、「Jer話自己唔識唱歌，姜濤個樣好戇直，毛姐世一」