阿媽有喜｜袁詠儀母親節出席首映禮 期待囝囝魔童有乜表示

影后袁詠儀主演電影《OMG！阿媽有喜》，早前在三.八婦女節與復活節分別上映優先場，而香港首映選定今日母親節（11日）於MCP新都城中心舉行，袁詠儀聯同專程由大馬赴港的導演張順源以及演員陳峰、童繽毓（兼任製片人）、黃潔琪Miko Wong，劉界輝「一家人」今日整齊亮相，《OMG！阿媽有喜》定檔5月15日香港正式上映。

《OMG！阿媽有喜》母親節首映禮今天舉行，一眾戲迷及觀眾霸定靚位，希望一睹靚靚等戲中主角的風采；首映禮上，首次參演大馬電影的靚靚，表示接拍《OMG！阿媽有喜》的原因，主要是基於劇本吸引，靚靚說：「我看到劇本時是第二、三稿，之後一直改到第七稿，感覺他們好有誠意、好用心，令我好樂意接拍。」團隊難得聚首一堂，司儀更邀請兩位觀眾上台，分成男子組及女子組，偕演員合力炮製獨一無二的母親節溫馨喇沙食譜，並由「阿媽」靚靚親自擔任評審，這個別出心裁的遊戲環節，正好呼應戲中最感人至深的一幕，靚靚在台上率先披露：「孕婦口味經常會變，會瘋狂想吃某一種食物，戲中一家人為滿足『阿媽』，拚命去找喇沙給我吃，這份心意好珍貴！」適逢今日母親節正日，靚靚希望所有媽媽都可以度過一個最愉快母親節，並祝自己同大家母親節快樂！陳峰特別為「阿媽」靚靚送上漂亮花束作為母親節禮物，並與童繽毓、黃潔琪，劉界輝「一家人」溫馨合照，預祝電影叫好叫座、票房大賣！