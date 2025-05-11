阿媽有喜｜袁詠儀母親節出席首映禮 期待囝囝魔童有乜表示

影后袁詠儀主演電影《OMG！阿媽有喜》，早前在三.八婦女節與復活節分別上映優先場，而香港首映選定今日母親節（11日）於MCP新都城中心舉行，袁詠儀聯同專程由大馬赴港的導演張順源以及演員陳峰、童繽毓（兼任製片人）、黃潔琪Miko Wong，劉界輝「一家人」今日整齊亮相，《OMG！阿媽有喜》定檔5月15日香港正式上映。
《OMG！阿媽有喜》母親節首映禮今天舉行，一眾戲迷及觀眾霸定靚位，希望一睹靚靚等戲中主角的風采；首映禮上，首次參演大馬電影的靚靚，表示接拍《OMG！阿媽有喜》的原因，主要是基於劇本吸引，靚靚說：「我看到劇本時是第二、三稿，之後一直改到第七稿，感覺他們好有誠意、好用心，令我好樂意接拍。」團隊難得聚首一堂，司儀更邀請兩位觀眾上台，分成男子組及女子組，偕演員合力炮製獨一無二的母親節溫馨喇沙食譜，並由「阿媽」靚靚親自擔任評審，這個別出心裁的遊戲環節，正好呼應戲中最感人至深的一幕，靚靚在台上率先披露：「孕婦口味經常會變，會瘋狂想吃某一種食物，戲中一家人為滿足『阿媽』，拚命去找喇沙給我吃，這份心意好珍貴！」適逢今日母親節正日，靚靚希望所有媽媽都可以度過一個最愉快母親節，並祝自己同大家母親節快樂！陳峰特別為「阿媽」靚靚送上漂亮花束作為母親節禮物，並與童繽毓、黃潔琪，劉界輝「一家人」溫馨合照，預祝電影叫好叫座、票房大賣！
會合老公去《中3》湊熱鬧
首映禮圓滿結束，《OMG！阿媽有喜》導演、監製及所有演員繼續為觀眾帶來驚喜，拉隊走入戲院謝票。問到今日完成宣傳工作後，有什麼慶祝活動，靚靚笑言：「我正期待着囝囝有什麼表示，多年前的母親節，他送過一張卡送給我，底面都是親手畫的，我還留到今天。」今晚《中年好聲音3》舉行總決賽，張智霖是其中一位星級評審，靚靚說也想去湊熱鬧：「我都想去找找他，聽說《中年好聲音3》一票難求嘛！」電影《OMG！阿媽有喜》講述一對年近退休的夫婦，在準備享受人生下半場之際，太太竟然突然有喜，意外懷孕，不但打亂「下半場」的計劃、全家如何面對的突如其來的難題，且重新探討一家人多年來的相處和成長的處境、心態。一個人生值得思考的命題，感動人心。電影中阿靚（袁詠儀）在演繹突然有喜的「媽媽」非常到位，在其中一場吃喇沙的獨腳戲中，更演到不停落淚，令現場工作人員也讚嘆這位影后級前輩的精彩演出。