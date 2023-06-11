阿嬌與「女版陳冠希」路邊親臉照流出　對方被譽為內地帥氣TB網紅始祖

記者黃玉婷／綜合報道

Twins阿嬌（鍾欣潼）2018年與台灣「醫界王陽明」賴弘國結婚，2人於2020年離婚，而她恢復單身約3年，近日被拍到深夜與好友聚會，更是在路邊被1名神似「陳冠希」的女子親吻臉頰；對方的身份也隨之被起底，正是「帥T(T指Tomboy，有男子氣質的女性與女同志)網紅始祖」皇甫聖華。

內地狗仔「推理君江小晏」近日公開阿嬌與好友周揚青等人深夜聚會的影片，只見一群人走出餐廳後，阿嬌與1名打扮中性的短髮女子並肩走，2人熱烈聊天、嬉笑打鬧，感情似乎相當好，中途短髮女子還親吻阿嬌的臉頰；隨後，阿嬌與周揚青擁抱道別，與其他友人上車離開。

短髮女子親吻阿嬌的臉頰（圖／翻攝自推理君江小晏 微博）

內地狗仔「推理君江小晏」近日公開阿嬌與好友周揚青等人深夜聚會的影片，只見一群人走出餐廳後，阿嬌與1名打扮中性的短髮女子並肩走，2人熱烈聊天、嬉笑打鬧，感情似乎相當好，中途短髮女子還親吻阿嬌的臉頰；隨後，阿嬌與周揚青擁抱道別，與其他友人上車離開。