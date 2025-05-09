阿嬌鍾欣潼現身母校運動會 一身登台look惹網民討論

阿嬌當日以一條吊帶白色紗質裙褲配高踭長boot示人，一頭長髮，充滿仙氣，由於天氣頗熱，阿嬌不停吹住風扇降溫，而同是就讀真光中學的經理人Mani 亦有現身，並在老師陪同下進場主持開幕儀式，現場不少家長及學生見到阿嬌的現身，情緒都非常高漲，阿嬌更分享在校園的生活點滴，自爆當年是副社長及田徑隊成員：「我嗰陣喺學校係田徑隊嘅，我係望社嘅副社長，我好enjoy喺學校跑嚟跑去，同啲同學一齊鍛煉，希望各位同學都珍惜短短幾年嘅學校生活，因為出到社會就係另一回事，希望大家今日都好好咁比賽。我記得以前要練啦啦隊口號，有一句叫『勝不驕，敗不餒』，大家都要加油。」阿嬌又表示以前運動會都於九龍城運動場舉行，去完運動會最鍾意跟同學在附近食豆腐花，非常開心。



Mani又問她當年為何會喜愛跨欄，阿嬌則笑言：「因為嗰陣冇人跨欄呀！我比較鍾意一啲偏門啲嘅，每個小息我都會拎個欄出嚟喺操場度跑，雖然個操場唔係好大，但都幾開心。」不少網民都大讚阿嬌顏值極高，零死角充滿氣質，但亦有不少人指她的一身衣着完全不配運動會的場合。