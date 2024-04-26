阿嬌鍾欣潼超齡飾癡情龍女惹議　網民力撐有樣有演技

鍾欣潼（阿嬌）近年轉戰拍攝內地綜藝節目和網絡電影，於3年內已主演咗5套網大（網絡大電影），包括《封神：妲己》、《青蛇：前緣》、《女囚風暴1995》等等，被內地網民大讚演技出色。近日，阿嬌最新作品《畫皮：情滅》開播，於劇中化身癡情龍女，由少女演到人妻，不過反應兩極，有網民嫌棄43歲阿嬌演少女牽強，又有網民認為阿嬌顏值仍然高企。

《畫皮：情滅》講述東海龍女阿若（鍾欣潼飾）一心尋找心愛之人，不計一切代價來到凡人王生身邊，而狐妖小蠻想要得到龍女身上嘅至寶靈葉，設計抓破王生嘅心，阿若不得已用靈葉為王生補心，於是兩女以王生為中心展開一場「奪心」較量。有網民就覺得阿嬌塊面肥到認唔出，又嫌棄佢「扮後生」。