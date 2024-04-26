阿嬌鍾欣潼超齡飾癡情龍女惹議　網民力撐有樣有演技

鍾欣潼（阿嬌）近年轉戰拍攝內地綜藝節目和網絡電影，於3年內已主演咗5套網大（網絡大電影），包括《封神：妲己》、《青蛇：前緣》、《女囚風暴1995》等等，被內地網民大讚演技出色。近日，阿嬌最新作品《畫皮：情滅》開播，於劇中化身癡情龍女，由少女演到人妻，不過反應兩極，有網民嫌棄43歲阿嬌演少女牽強，又有網民認為阿嬌顏值仍然高企。
《畫皮：情滅》講述東海龍女阿若（鍾欣潼飾）一心尋找心愛之人，不計一切代價來到凡人王生身邊，而狐妖小蠻想要得到龍女身上嘅至寶靈葉，設計抓破王生嘅心，阿若不得已用靈葉為王生補心，於是兩女以王生為中心展開一場「奪心」較量。有網民就覺得阿嬌塊面肥到認唔出，又嫌棄佢「扮後生」。
衛詩雅亦有份參與演出
不過都有部分網民表示係因為阿嬌主演先睇，覺得阿嬌有顏值又有演技：「阿嬌的美麗超越了時光」、「阿嬌的顏值爆表（錶），演技還是那麼好，服裝也很棒」、「阿嬌這樣的龍女讓人覺得好驚艷，顏值和演技都在線上啊」等等。
另外，憑《不日成婚2》首獲提名金像獎最佳女主角嘅衛詩雅（Michelle）亦有份參與演出《畫皮：情滅》，即使後半部份先出場，但仍非常搶鏡，又有網民指阿嬌和衛詩雅呢個陣容相當強大。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈