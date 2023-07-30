阿正介紹點食Jeffrey 談與肥仔@ERROR借位拍咀戲︰近到feel到佢呼吸(有訪問片)

阿正今日於LOUDER 圍方分店主持《本地原創‧耕爸嗲》產品發布會。

黃正宜(阿正)今日(30日)於LOUDER 圍方分店主持《本地原創．耕吧嗲》產品發布會，與粉絲見面及擔任一日店長，她於5月身體力行，與粉絲及6位本地品牌創辦人前往「二澳村」收割農場種植的雞蛋花和薑黃。 今日活動有大批粉絲到場，店舖擠得水洩不通，憑《膠戰》入屋的阿正粉絲層面廣闊，從小孩、「鮮肉」大隻仔到熟男都有，向來親民的阿正逐一與粉絲合照，面對大隻鮮肉，阿正立即心心眼，更叫對方騷「朱古力肌」，場面搞笑。

教大家點食Jeffrey 不少粉絲送上親手製作的小禮物，包括泥膠製成的「膠正」、手繪「岸兜」、「膠戰第一靚」的畫作等，阿正接受本報專訪時表示，最震驚是從8歲小孩收到「岸兜畫」，警愓下次做節目更要字正腔圓，免教壞細路。對於被封「膠戰第一靚」，她笑言大家心照，為節目效果才將「顏值擔當」讓給Hilary。 剛榮升老闆的阿正自言擅長sell客，她更即席示範，推銷其中一件印有Jeffrey字的素肉碎，她笑言：「有冇機會食Jeffrey？冇嘅話，就要買呢個！」更揚言會趁下次6膠飯聚時，與Jeffrey開live食肉碎。問到5膠可會睇Edan演唱會？她就表示也希望一齊支持Edan，若6膠能上台獻唱就更好，但至今仍未知有冇飛。

同肥仔借位咀咀 阿正有份參演的《陰目偵信》將於下周公映，在戲中她與ERROR的肥仔（梁業）借位拍咀戲，她憶述當時緊張情況，「好驚呀，第一次拍借鏡咀戲，原來近到可feel到肥仔的呼吸，仲要俾佢笑我仲乜咁緊張，我就話放：OK，近啲囉！結果近到睇唔清唔清楚佢個樣！」問到肥仔的呼吸好feel嗎？她一臉沒好氣答道；「我只可話佢好健康，非常有節奏，肺部功能不錯！」問到獻螢幕初吻的條件，她就笑言要等做女主角同埋對象要係男神。