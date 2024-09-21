阿正咖啡店被顧客投訴 親自回覆兼道歉：我會睇返CCTV

商台DJ黃正宜（阿正）近年人氣急升，瓣數多多，除了電台的工作，更轉戰到幕前，最近她忙於籌備11月假麥花臣的3埸首個個人Talk 騷《正DIVA》，但即使工作排山倒海，阿正亦未有忽略開業逾一年的咖啡店。有網民在社交平台發文，分享位於在西營盤咖啡店不快經歷，阿正亦親自回應。

該網民投訴阿正咖啡店的muffin 難食，又指店員介紹咖啡時不專業：「收銀嗰個男嘅，問多句都唔耐煩答咁，叫佢介紹手沖同手沖包，問一句答一句，完全無心服務！ 叫杯手沖，吖佢準備乾粉聞香，竟然沖前拎個mug來比我聞一下，唔係上咖啡時另外比少少乾粉，點比較味道呢？ $70杯手沖，唔係嗰1g半g粉都慳呀？ 問手沖包，又唔願介紹，X晒面咁！」