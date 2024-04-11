阿正坐魏浚笙座駕似「末日」 舒文話音樂人大部份唔清醒

Deep、阿正及舒文等，今日出席《The Singleton Just Sing》活動。

吳浩康(Deep)、阿正、舒文等，今日出席《The Singleton Just Sing》活動。阿正稱，自己鍾意同閨蜜飲兩杯，不過自爆酒量「麻麻地」：「因為我平時都要做司儀工作，要長期保持清醒都唔敢飲，所以返到屋企先至會同啲朋友飲兩杯。」講到她至愛的魏浚笙(Jeffrey)，阿正話見到Jeffrey「自帶酒精效果」，望住佢長期都「暈暈哋」好有魔力，但坐對方座駕就會即時酒醒：「如果喺坐Jeffrey嘅車就冇酒醉感，反而係清醒咗，因為危機意識好強，要掹大眼睇清楚周圍，可能會喺最後一秒睇到呢個世界。 」