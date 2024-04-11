阿正坐魏浚笙座駕似「末日」 舒文話音樂人大部份唔清醒

吳浩康(Deep)、阿正、舒文等，今日出席《The Singleton Just Sing》活動。阿正稱，自己鍾意同閨蜜飲兩杯，不過自爆酒量「麻麻地」：「因為我平時都要做司儀工作，要長期保持清醒都唔敢飲，所以返到屋企先至會同啲朋友飲兩杯。」講到她至愛的魏浚笙(Jeffrey)，阿正話見到Jeffrey「自帶酒精效果」，望住佢長期都「暈暈哋」好有魔力，但坐對方座駕就會即時酒醒：「如果喺坐Jeffrey嘅車就冇酒醉感，反而係清醒咗，因為危機意識好強，要掹大眼睇清楚周圍，可能會喺最後一秒睇到呢個世界。 」
吳浩康關心地盤火災事件
Deep表示近日工作忙碌，感謝老闆願「夾期」開工，給他時間回歸音樂事業：「最近都多返好多工，多謝咁多客戶支持、網民每一個Like！(日前地盤火災，家人擔心嗎？)地盤好多意外潛伏，每日返工都唔係講玩，家人都知地盤危險，佢地一早都擔心咗。」
舒文話音樂人大部份唔清醒
音樂監製人舒文樂見樂壇新人湧現，坦言要有新血才能令樂壇添朝氣：「每個人的聲線都有不同的特質，我盼活動為樂壇找到新血，上去舞台放鬆去唱、享受當下最重要。」問到音樂人係是否大部份都會鍾意飲酒，舒文說：「大部份音樂人都係唔清醒嘅，因為喺唔清醒嘅狀態表現係最好，而音樂係潛意識，要用盡方法將理性抹走，而好味嘅酒精係幫助到。」