阿正推薦Agent L女友Elsie呂珮琳入商台 網民列7宗罪證無實力：冇正姐佢什麼都不是

黃正宜（阿正）由細到大以DJ為目標，新聞與傳播系畢業後投身電台工作，之後加入商業電台，其節目《一位呀唔該》相當受歡迎。近年，阿正開始接觸電視圈，拍攝ViuTV《膠戰》憑癲喪形象成功入屋。阿正更推薦與《ERROR自肥企画》演員Agent L.拍拖12年嘅呂珮琳（Elsie）入商台做DJ，佢原先亦係一名舞台劇演員，與阿正相識多年，一同經營YouTube頻道「加洲女孩LA GIRLS」。二人拍住上主持商台節目《Bad Girl佬》，不過近日Elsie就成為網民討論對象，列出7大原因，指佢完全唔適合做DJ，更留言：「佢真係好唔掂，冇正姐佢什麼都不是」、「恭喜商台請咗件垃圾」、「Elsie真係要慢慢由低學起」、「佢仲成日有意無意話有街外人認得自己先好笑」等等。

1. 入商台靠阿正

網民認為Elsie係甚少一加入商台未做過PA就可以有自己節目嘅人，就連少爺占和當奴當年都係由低做起，而佢好姊妹阿正更加於初初做早霸王時，日日都畀森美鬧捱過嚟，Elsie透過阿正介紹，地位截然不同。

2. 無阿正陪主持擔唔起大旗

網民認為Elsie入行逾一年，但完全無進步；有時阿正放假，得返佢一個人時就只識得播歌，又指佢有時只靠嘉賓幫佢撐場，不過都有網民力撐Elsie，指阿正放假時，一個人開咪唔播歌邊講到咁耐。

3. 自以為好紅

網民表示感受唔到Elsie對DJ嘅熱誠，覺得佢只係當DJ係踏腳石，為嘅就係入娛樂圈；有網民更分享Elsie成日於節目有意無意話有街外人認得自己，網民笑指係認得，但只係認得佢係Agent L.女友或者阿正朋友。

4. 開咪逼婚令人尷尬

Elsie與Agent L.拍拖12年都仲好似熱戀咁，Elsie時時將二人生活掛在口邊，不過網民就唔多Buy呢套，仲表示Elsie成日借啲意向男朋友逼婚，好似佢嘅生活就係得催婚同等人娶，令人聽得尷尬。

5. 報天氣口窒窒

網民指Elsie成日報天氣都會口窒窒或報錯，表示已經唔係新人仲錯落去。

6. 唔接受批評

不時都有網民都會到討論區留言批評Elsie，又會到佢社交平台留言，發現Elsie會將負評刪走，認為佢唔肯接受批評。

7. 唔改善懶音

有網民覺得Elsie有好大嘅懶音問題，中文差，成日用錯晒啲字，聽到好辛苦咁話。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載