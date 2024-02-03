阿波羅離世｜《洛奇》男星Carl Weathers家中與世長辭 享年76歲

Carl Weathers在星戰劇《曼達洛人》飾演主角的盟友Greef Karga。

曾演出經典拳擊電影《洛奇》(Rocky)系列的美國男星Carl Weathers，於美國時間2月1日在洛杉磯家中離世，享年76歲。

Carl Weathers在史泰龍(Sylvester Stallone)主演1976年《洛奇》中扮演世界拳王「阿波羅」聲名大噪，成為其影壇代表作，近年在星戰劇《曼達洛人》(The Mandalorian)飾演主角的盟友Greef Karga，深獲星戰迷喜愛。

美國時間前日，Carl Weathers的家人宣布其死訊，證實他於洛杉磯寓所在睡夢中安詳離世。Carl入行前曾屬美式足球員，及後以演員身份入行，在《洛奇》中飾演史泰龍的對手拳王阿波羅，一直有參演《洛奇》系列，跟洛奇最後也化敵為友，近年由Michael B. Jordan擔正的《洛奇外傳：王者之後》(Creed)系列正是以阿波羅兒子作為主角。

