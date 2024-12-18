阿Bob搭飛機勁冧高顏值空姐 網民：準備7街瞓

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）2007年拉埋天窗，並先後育有三女一子，雖然與太太多年來感情要好，但他亦沒有違背男人愛「𥄫女」的本性。昨日（17日）阿Bob 在社交網公開與靚女空姐打卡的照片，大讚對方美貌是咁多年見過的空姐中「Top3」。

阿Bob在社交網貼出與一位空姐的合照，並大讚對方是陳瀅加陳法拉的混合版，他表示：「搭咗咁多年國泰，佢哋空姐嘅顏值，印象之中一直都係非常高嘅。啱啱東京飛返嚟香港遇見到呢一位，應該係咁多年嚟嘅Top3，直頭係陳瀅再加少少陳法拉嗰啲，好誇張，服務仲要超級無敵好，把聲仲要勁溫柔，佢嗰個笑容，係會令你煩惱盡消嗰啲，所以我忍唔住要同佢影張相，冇P圖，冇filter，當然我問咗佢我可唔可以post出嚟，佢話冇問題。」他續指：「同佢傾咗兩句，知道佢係台灣人，最有型嘅，係佢個名，Harper。多謝妳為我呢個空中旅程提供賓至如歸嘅服務，希望下次坐飛機嘅時候，會再見到妳啦。」阿Bob更搞笑表示：「基於唔想令到自己有太大嘅誘惑，所以冇抄到佢牌。麻煩如果認識佢嘅同事或者朋友，幫我cap俾佢啦！」並再次強調真係冇P圖。網民都笑言：「你知唔知公開讚其他女仔係死罪？Bob嫂係時候要出手！」、「睇嚟今晚要跪玻璃」、「唔信冇抄牌囉」、「準備7街瞓」。