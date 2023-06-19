阿Bob林盛斌預告搞巡迴talk騷 余迪偉想同鄧洢玲拍內衣廣告

林盛斌(Bob)創立的棋人娛樂製作踏入9周年，今日他聯同旗下藝人出席造勢活動。Bob在活動上大晒主持團隊，他表示未來一年除了繼續提供不同娛樂製作外，更預告他的Talk騷將會到大陸、馬來西亞、英國，甚至荷蘭舉行。Bob稱9年前跟鍾楚霖合作時曾有不少顧慮，但對方稱錢不是最重要，而是一班人可以行得更遠，而過去三年的疫情挑戰，很多謝公司上下的努力及客戶的支持。

主持團隊大晒冷 Bob在活動上大晒旗下的主持團隊，包括余迪偉、蔡宛珊、葉文輝（啤梨）、鄧洢玲(阿旦)、黃天頤及容羨媛。余迪偉稱有天到小肥家中出席派對，當時見到醉酒的Bob，對方竟然不忘跟他抄牌並相約食車仔麵，而且邀請他合作。阿旦則稱志願是想做全方位藝人，特別是做專業主持。 C君盼老婆獲Bob帶挈 獲Bob稱呼為前輩的啤梨表示，有晚收到對方的電話，深夜叫他去食車仔麵，他自嘲現在連呼吸都會肥，但和他傾完偈之後，決定加入Bob的團隊。他稱見住阿Bob的事業突飛猛進，自己也希望靠對方的勢走得更遠。黃天頤透露老公C君非常支持她加入Bob的公司，她說︰「C君希望Bob可以帶挈我多啲工作賺錢，令佢早啲唔使工作。」容羨媛則稱入行廿年，一直都是自己默默耕耘，當收到Bob邀請時，自己忍不住落淚，非常開心。

Bob讚迪偉英文好 阿Bob表示很欣賞這個主持團隊，大家都很快答應其邀請，期待一齊並肩作戰，公司又可以令他們愈做愈好，總之心情是非常開心。他稱很想旗下的藝人可以讓更多人認識，「好似迪偉英文係好叻，原來好多人都唔知，好似阿旦好多品牌都好喜歡佢，好似球會活動、網絡活動，希望佢哋可以更加多人去留意。」