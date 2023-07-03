阿Dee何啟華孖「撞樣」Aaron首度合體拍廣告 跳足50次只為「不同步」

ERROR副隊長何啟華(阿Dee)在電影《獨舌大狀》演師爺，與黃子華演的大狀拍住上。最近阿Dee換了拍檔，與《全民造星V》的「撞樣」真大狀Aaron(梁浩朗)拍廣告。阿Dee雖曾與「Dee 2.0」Aaron出席公開活動，估不到初次合作跳舞，已能「神同步」地邊跳邊扭腰，反而最難是按劇情需要刻意「不同步」，兩人為達到最佳效果，不但事前特地跟排舞老師練舞，拍攝時共跳了近50次，跳至滿身大汗，非常專業。不過，論到最佳拍檔，阿Dee首選當然是5年來共同進退的ERROR兄弟，他認真表示，「因為ERROR，我才有今日的成就。」

阿Dee 分不清 Aaron與 自己？ 阿Dee與Aaron為「滙豐 One」系列拍了6條宣傳短片，Aaron直指最難應付阿Dee，對於因「撞樣」被封為「Dee 2.0」，他直言：「連自己都覺得似，希望透過不同的拍攝及與觀眾互動，讓大家知道我是Aaron梁浩朗。」阿Dee隨即表示，「凡事都不要只看表面，多些不同嘗試，就可以慢慢發掘他的內涵。」他又笑言，「有時我都面對不到自己，當我望住Aaron時連自己都分不清是自己還是他。我最大的挑戰就是如何令『Aaron老師』喜歡我這位前輩，因為我這個前輩資歷比較深，Y2K世代的語言能力不同，又驚身為大律師的Aaron老師會『告』我，所以很有壓力，好彩Aaron老師對我很禮貌又溫柔，順利完成拍攝。」