阿Dee何啟華IG破30萬跳popping找數 唱《相依維他命》感激醫護

ERROR成員阿Dee何啟華早前在社交平台承諾，若IG的followers能突破30萬的關口，將會為支持他的「雯雯/群羊」(阿Dee粉暱稱)跳popping。真漢子當然要找數，昨日(21日) 阿Dee在社交平台上載一條長約分半鐘、以Retroll 的《E minor》作背景音樂的popping跳舞片，他寫道：「30萬眾期待，為咗答謝大家嘅支持，所以雯雯主人依家返嚟坐。」並hashtag #找數 #300kfollowers。 當晚他在ViuTV節目《今日疫情》受訪時高唱二創的《相依維他命》為市民打氣，不但貼地道出市民心聲，並以一句「前線醫護人員市民感激你」答謝前線醫護。

全宇宙首播solo

阿Dee聯同隊長肥仔(梁業)在《今日疫情》分享留家抗疫如何調整心身，肥仔笑言經常做「床上運動」抗疫，包括平板支撐、掌上壓等。阿Dee則強調今年不會出solo，但即席獻唱「全宇宙首播」的「solo」作品《相依維他命》，他以《相依為命》的音樂改詞，肉緊地高唱「是交叉感染再毫無道理，限聚令又嚟未能在一起，你不放下口罩我不放下口罩，我想抗疫每日靠狂食維他命，不敢『領嘢』要來陪住你，前線醫務人員市民感激你，見盡了全區封起，仲有邊一位冇隔離，我們仍等緊上映戲」最搞笑是兩位主持人和肥仔都未能清楚聽明唔啱音的歌詞，阿Dee要重新演繹「前線醫務人員市民感激你」這句，向醫護人員致敬。