阿Mo上半身向後墮險經歷二次傷害 So Ching撰文斥人為失誤

舞蹈員李啟言（阿Mo）在2022年7月28日的MIRROR紅館演唱會遇上嚴重意外，舞台上的大型屏幕突然墮下，阿Mo被壓中後一直留院。李父在上一封代禱信中，透露阿Mo失去自理能力，輕微如搔癢都得要人幫助，令兒子深感困擾。

阿Mo女友、COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching），昨天（10月10日）在IG的限時動態表示，近日有醫護人員疏忽大意，令阿Mo上半身從高處向後墮下，可幸落點是在輪椅的扶手上，否則阿Mo的頸部、頭部會經歷二次傷害。