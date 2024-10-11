阿Mo上半身向後墮險經歷二次傷害 So Ching撰文斥人為失誤

舞蹈員李啟言（阿Mo）在2022年7月28日的MIRROR紅館演唱會遇上嚴重意外，舞台上的大型屏幕突然墮下，阿Mo被壓中後一直留院。李父在上一封代禱信中，透露阿Mo失去自理能力，輕微如搔癢都得要人幫助，令兒子深感困擾。
阿Mo女友、COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching），昨天（10月10日）在IG的限時動態表示，近日有醫護人員疏忽大意，令阿Mo上半身從高處向後墮下，可幸落點是在輪椅的扶手上，否則阿Mo的頸部、頭部會經歷二次傷害。
在文中，So Ching先感謝醫院醫生、護士一直照顧阿Mo的需要，讓他每天能順利完成日常治療，又提到阿Mo總會付出200倍努力接受治療，原因之一相信是醫院上上下下為他準備的安全舒適環境。之後她再寫：「然而，近日發生了一件事。由於某醫護人員的疏忽大意，未有再三檢查清楚吊機的吊布上安全扣是否已妥善扣好，讓阿Mo上半身突然從高處向後墮下，幸好落點是在輪椅的扶手上，否則他的頸部、頭部會經歷二次傷害。過去亦曾發生小失誤，但因這次卻直接影響阿Mo的安危及康復情況，恕未能一再諒解。」So Ching表示也明白醫護人員每天需處理大小事務，但這也正暗示每一個崗位、每一個動作、每一個決定的重要，因為病人的生命也交托於醫護人員手上。最後So Ching貼上雙手合十的emoji，要求院方及負責人正視問題，並承諾不再發生同類事件，她道：「但願每個人多做一步、多想一點，讓生活能有開心、安心、順心的時候。」