阿Mo下周三28歲生日多區現應援燈箱 惹市民前來打卡被指造成二次傷害 

MIRROR的紅館演唱會嚴重意外發生至今已經兩個多月，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然在醫院留醫，並需要接受密集式的治療。本月12日便是阿Mo的28歲生日，近日就有網民分別在旺角、觀塘、奧海城、灣仔等地，發現不少阿Mo的大型應援廣告燈箱，而燈箱上更寫下不少鼓勵及祝福的字句，包括「Faith，HOPE，LOVE（信望愛）」、「Happy Birthday」、「We are with you」等。

不過原來這些燈箱並非Mo的後援會MOLALA安排，MOLALA在ig 限時動態發文表示：「呢個生日應援唔係MOLALA安排，明白出應援嘅意義，係想大家繼續關注演唱會事件，不然被遺忘。希望有關部門盡快交代，搵出真相。與此同時預祝MO生日快樂，一定會好番。」

後援會又透露應援燈箱原來是阿Mo 朋友安排的：「呢個應援係Mo嘅一班圈外朋友同Close friend得到家屬同意下，包括So Ching（阿Mo女友）為佢做嘅，因知道佢呢幾星期做左好多密集式治療，所以想透過應援畀更加多支持佢，希望大家保持正能量，用心祈禱，繼續為MO集氣。」不過，有網民認為有Mo的學生前往燈箱興奮打卡兼跳舞，表示行為「唔知攞景定贈興」，更覺有可能會令阿Mo的家人造成二次傷害。