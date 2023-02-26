阿Mo像初生嬰兒學習靠外骨骼行走步數增多 李盛林讚So Ching患難見真情

在MIRROR演唱會事故嚴重受傷的李啟言(阿Mo)，現正接受新階段療程，李盛林牧師昨晚(25日)發出第31封代禱信，信中透露褥瘡全消，阿Mo像嬰兒的成長學習生活各樣不同的感覺和活動技能，目前靠外骨骼步行的步收增多，未來幾星期將逐步加密操練。但每天夾尿喉兩小時，以磁場刺激膀胱部位，帶來全身冒汗，感到非常難受。他感激現已復工的SoChing，每星期仍擺上陪伴、鼓勵和照顧阿Mo，患難見真情。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第31封代禱信：

（一）感恩

1. *「褥瘡全消」*：

感謝神，藉醫護悉心處理，阿MO幾處的褥瘡已經全部癒合，能配合使用各種復康器材。

2. *「全面配合外骨骼」*：

感謝神，在過去幾次的外骨骼步行學習中，無論是在血壓、肌肉、關節和步伐都能適應配合外骨骼，沒有感到頭暈不舒服，並且一次比一次穩定。靠著外骨骼步行的步數也增多了。

（二）禱告：

1. *啟言（MO）*

a) *「穩定的護理員」*

護理員經過一段時間的體驗，才能掌握阿MO 的生活細節需要，並作出到位的照顧。請為長更或是替更的都可以配合這些生活細則的需要，成為阿MO在復康過程中的一雙手和腳禱告。

b) *「自主神經，全身冒汗」*

開始每天夾尿喉兩小時，使尿停留在膀胱，並以磁場刺激膀胱部位，初步觀察有自主神經反應，但帶來全身冒汗，感到非常難受。請繼續為教授們的治理，盼最終可拔掉尿喉，方便各項治療禱告，也為阿Mo 的適應祈禱。（常人可自行抹汗，但他暫仍靠別人的手）

c) *「加密操練」*

外骨骼的協助訓練，將會在這幾星期逐步加密次數。請為每次起步前能使身體位置配合外骨骼禱告，並神經能因而重組上傳下達的行路訊號祈禱。

d) *「腦機介面訓練」*

請為教授正調較更適切到位「腦機介面」(Brain Computer Interface BCI)的針對治療禱告，盼能使相關活動的腦電波與肌肉關節連接起來。

e) *「像剛出生嬰兒」*

請繼續為阿MO各神經的甦醒連接，像嬰兒的成長學習生活各樣不同的感覺和活動技能禱告。

*2. Mo爸媽*

a) *「重新撫養」*

抱著剛出生的孫兒，同時想到阿MO就像這初生嬰兒一樣，不斷需要在成長中學習掌握各樣的自理能力。成長需時，但仍是一步一步的有進展啊。

b) *「患難見真情」*:

雖然蘇晴復工已有一段時間，但仍能每週擺上不少時間與阿MO一起，陪伴、分享、鼓勵及分擔照顧，看到他們真是患難見真情。願他們的感情也同時建基在信仰中！