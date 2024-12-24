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娛樂
2024-12-24 23:08:46

阿Mo平安夜分享與So Ching布置聖誕樹timelapse 每年聖誕唯一願望：跟So Ching一起

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阿Mo在社交平台分享與女友So Ching共度聖誕的timelaps，兩口子合力裝飾聖誕樹。

阿Mo在社交平台分享與女友So Ching共度聖誕的timelaps，兩口子合力裝飾聖誕樹。

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今晚是平安夜，李啟言(Mo)在社交平台分享一條長約15秒的timelapse，片中見阿Mo與女友蘇芷晴(So Ching)一起，安在家中布置小小聖誕樹，So Ching細心地將掛飾逐一繫上樹，阿Mo則拿著相機為女友及聖誕樹拍照，偶爾手執搖控掣操控電視選台。布置好之後，兩人滿意地為聖誕樹拍照，阿Mo坐在梳化欣賞心血結晶，SoChing忙於收拾。

阿Mo與So Ching合力布置小聖誕樹。 阿Mo拿著搖控器選台。 阿Mo為布置聖誕樹的So Ching拍照。

這條timelapse沒有註明年份，配上V(金泰亨)與朴孝信的新歌《Winter Ahead》，特別溫暖甜蜜，阿Mo寫道：「🏠 my only wish for every Christmas
-with @soching_nat 🤍So Ching則以「🫶🏻💫」回應。另外，謝安琪亦留言送上聖誕祝福，「Dear So Ching Momo ❤️Merry Christmas 🎄May all your wishes and dreams come true 」阿Mofans clubMOLALA」、王君馨、Moon Tang及舞者戰友們都紛紛留言送祝福。

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Mo在社交平台分享與女友So Ching共度聖誕的timelaps。 除了女友So Ching留言，謝安琪、王君馨、Moon Tang等藝人都有留言送祝福。

去年聖誕，阿Mo應邀出席康復中心全體職員聖誕聚餐，也是他接受治療以來首次外出，代禱信透路他沿路看到五光十色的美麗燈飾、與三五知己圍繞拍照，「To make my life beautiful in the future, we should fight hard.」日前SoChing也在IG Story分享她親手裝飾成聖誕樹的小盆栽。

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