阿Mo意外後首度正式發文 貼病人服相感激「唯一如此愛我的人」

阿Mo 早前曾在Ig 限時動態轉載跳舞片段,而對上一次帖文已是去年10月,當時則是由女友So Ching代為發文。昨日,是阿Mo自演唱會意外後,首次正式出post ,相中見身穿病人服的他疑似揸機自拍,露出半邊手臂,而站其身旁帶着口罩的男士,相信是父親李盛林牧師,阿Mo感慨以英文寫道:「可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人(Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.)」不過,就未有提及女友So Ching。