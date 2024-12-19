阿Mo意外後首度正式發文 貼病人服相感激「唯一如此愛我的人」

阿Mo 早前曾在Ig 限時動態轉載跳舞片段，而對上一次帖文已是去年10月，當時則是由女友So Ching代為發文。昨日，是阿Mo自演唱會意外後，首次正式出post ，相中見身穿病人服的他疑似揸機自拍，露出半邊手臂，而站其身旁帶着口罩的男士，相信是父親李盛林牧師，阿Mo感慨以英文寫道：「可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人（Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.）」不過，就未有提及女友So Ching。