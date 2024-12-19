阿Mo意外後首度正式發文 貼病人服相感激「唯一如此愛我的人」

男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，受傷舞者李啟言（阿Mo）至今留院已經兩年多，其父親李盛林牧師每周都會在代禱信中公布阿Mo 的最新情況。昨晚(18日) 阿Mo 首度在社交網出post 公開病房照片。
阿Mo 早前曾在Ig 限時動態轉載跳舞片段，而對上一次帖文已是去年10月，當時則是由女友So Ching代為發文。昨日，是阿Mo自演唱會意外後，首次正式出post ，相中見身穿病人服的他疑似揸機自拍，露出半邊手臂，而站其身旁帶着口罩的男士，相信是父親李盛林牧師，阿Mo感慨以英文寫道：「可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人（Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.）」不過，就未有提及女友So Ching。
肌肉逐漸有所反應
據李盛林上周六（14日）發出的代禱信，阿Mo身體的狀態穩定正常，開始嘗試以創新治療方法，例如「脊椎神經刺激器SCS」與細胞療法，療法，亦明顯產生了比預期更好的成效；另外，阿Mo的神經線受刺激，帶動肌肉逐漸有所反應，上胸膛及左右手臂感覺亦逐漸回歸，而C5和C6也開始有所反應。