熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-09-09 19:08:19

阿Mo李啟言再更新IG首以文字出story 透露從NewJeans跳舞片獲得力量

分享：
阿Mo李啟言首以文字出IG story，表示很想像NewJeans這樣跳舞。

阿Mo李啟言首以文字出IG story，表示很想像NewJeans這樣跳舞。

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言(Mo)入院逾兩年，繼上月22日更新IG平台，在限時動態轉載兩條昔日跳舞片段後，今日(9)再度更新IG限時動態。他先轉載NewJeans一條跳舞片並首次寫上文字：「Wanna Dance like this so bad」及用超細字打上「They been healing me starting from their debut since my injury」。意思大概為「好想這樣跳舞」及「自從受傷之後，她們出道開始便一直治愈我」。

阿Mo首度以文字轉載IG story。 阿Mo表示自己受傷以來，從NewJeans的跳舞片獲得力量。

Mo其後再轉載一條自己的舊帖文，圖中的他與NewJeans的舞衣差不多，並與女友So Ching一同跳舞。不少人留言為他打氣，希望他盡快重回舞台。

adblk5

Mo父親李盛林牧師於7日發出的第111封代禱信中提到，阿Mo的前臂開始回復感覺，但不等於即有活動能力，他已開始分階段接受各組肌肉訓練，現階段是集中強化各組肌肉，使其能有負重的能力。接著是各組肌肉的聯絡協調，從而恢復基本生活動作。最終目標是可以開始一部分自我的照顧。若再可以進一步提升各項機能，四肢活動會更自如一點。李父續指，「預期在手術後半年之內會有明顯的改進，阿Mo 的確感受到身體從上而下逐漸恢復的感覺。原則上，半年之後會評估這段時間的進展，再進行另一次的跟進配對，以進一步確定身體的正面反應。」

阿Mo轉載一則舊文。 阿Mo跳舞的照片，網民盼他有朝能回到舞台。 阿Mo與女友So Ching的跳舞合照。

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 