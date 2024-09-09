阿Mo李啟言再更新IG首以文字出story 透露從NewJeans跳舞片獲得力量

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)入院逾兩年，繼上月22日更新IG平台，在限時動態轉載兩條昔日跳舞片段後，今日(9日)再度更新IG限時動態。他先轉載NewJeans一條跳舞片並首次寫上文字：「Wanna Dance like this so bad」及用超細字打上「They been healing me starting from their debut since my injury」。意思大概為「好想這樣跳舞」及「自從受傷之後，她們出道開始便一直治愈我」。

阿Mo父親李盛林牧師於7日發出的第111封代禱信中提到，阿Mo的前臂開始回復感覺，但不等於即有活動能力，他已開始分階段接受各組肌肉訓練，現階段是集中強化各組肌肉，使其能有負重的能力。接著是各組肌肉的聯絡協調，從而恢復基本生活動作。最終目標是可以開始一部分自我的照顧。若再可以進一步提升各項機能，四肢活動會更自如一點。李父續指，「預期在手術後半年之內會有明顯的改進，阿Mo 的確感受到身體從上而下逐漸恢復的感覺。原則上，半年之後會評估這段時間的進展，再進行另一次的跟進配對，以進一步確定身體的正面反應。」