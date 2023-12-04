阿Mo李啟言最新狀況曝光 So Ching無私付出感動醫護

MIRROR演唱會受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）現時仍需依靠機械協助訓練，未能自主活動，其父李盛林牧師每星期透過代禱信更新阿Mo的情況，日前他與阿Mo的復康教授接受網上節目《健康嗎》的訪問，當中除了有阿Mo最新的照片曝光外，還大談阿Mo的進展，教授更公開大讚So Ching。 李牧師在節目稱兒子因為隨音樂而把身體稍稍伸展，否則大屏幕是擊中他的頭部當場死亡。他又說到：「如果擊中嘅係其餘23dancer其中一個 或者嗰十二個呢？佢哋會點面對呢？」而他所指的 「嗰十二個」便是MIRROR。他認為今次事件是人為問題，不能罰錢了事。

阿Mo全日密集訓練 他稱一家人面對阿Mo的情況都很無助，自己及阿Mo的哥哥只好用行動去支持，包括將頭髮剪到跟阿Mo一樣。他提到阿Mo至今一直沒有放棄，每天由早上10時至晚上6時都在練習，睡覺時間是斷斷續續，可見阿Mo睡得並不太好。訪問中見到阿Mo接受腦磁激療法的照片，雖然不見到他的正面，但見到他的頭部有一塊白色的布包住，李牧師稱阿Mo很專注練習，從不敷衍，他稱阿Mo的情況在醫學上算是奇蹟。

So Ching係 不可多得嘅女仔 其後節目請來負責阿Mo復康的中大教授劉敏昌講解阿Mo接受的各式各樣治療，他稱阿Mo的心肺功能比以前好了很多，「奇蹟係佢二頭肌有反應」，並稱會購入香港首部上肢外骨骼訓練儀器，希望可以幫到阿Mo。他稱現時只奇望有新科技可以令阿Mo的神經傳遞訊息回復正常。他用戰士去形容阿Mo的鬥志，並稱阿Mo有時更會反過來安慰他們，「特別係So Ching呢個不可多得嘅女仔，我睇到佢好關愛阿Mo，無微不至對佢。」劉敏昌提到阿Mo生日時，So Ching對住阿Mo是含情脈脈，阿Mo也很sweet的對目相投，他稱背後意義很重大。