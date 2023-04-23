阿Mo李啟言祈願四肢能逐漸活動 受內部疤痕影響吞嚥仍不暢順

去年MIRROR演唱會事故嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，已留院接受第39周的治療，李盛林牧師晚上發出代禱信，信中提到阿Mo祈願四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來，過程中希望神經復甦能下傳上達訊息，「同步電激踏步機」(Erigo)和外骨胳(Exoskeleton)兩部機器能產生超凡果效。另外，李盛林牧師指出阿Mo受造口內部疤痕的影響，吞嚥時仍不暢順，深願照顧的傭工能謹慎及有精神來照顧，減輕阿Mo因照顧者重複錯誤而難受。

李盛林牧師發出第39封代禱信，希望阿Mo的神經復甦能下傳上達訊息。

李盛林牧師 // 啟言阿 Mo第39封代 禱信

​​ （一） 代禱

​​「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30）

​​*​​（1）阿Mo *

​​心願：「祈願四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」

​​a) 「再確定醫療的情況」

經過39週的治療、教授已安排下星期再照一次頸椎磁力共振，比對事發時的情況，從而確定醫療的進展及再調整治療方向。

b) 「骨質、肌肉與神經刺激」

​​兩個復康儀器（同步電激踏步機Erigo、外骨胳Exoskeleton ）都是使阿Mo 能藉著站立和腳步的活動，刺激整體的骨質、神經和腳部肌肉。求神使阿Mo 藉這兩部先進儀器，產生超凡的果效。

​​c) 「傳回大腦的刺激」

​​每當藉著磁激、電激或是針灸，大腦都能接收到一些感覺的信息。換句話說，頸椎受創的神經仍有部分是可以傳達讓大腦接收。請繼續為神經的復甦，下傳上達禱告。

​​​​d) 「晚上能睡得更好」

​​除了睡至深夜要轉睡姿外，肌肉和筋腱在晚上睡眠時容易有收緊的現象，需要拉鬆3-4次才能再入睡，請繼續為阿Mo 的睡眠質素禱告。

​​​​e)「日常生活照顧」禱告

​​i)「照顧者的溝通」

當一個照顧者的動作重複錯誤5-6次，對一個急切被照顧的人來說是會非常之難受。 祈願智慧的靈幫助照顧的傭工能謹慎及有精神來照顧。

​​​​ii) 「造口內部疤痕」

​​造口雖已表面復原，但在吞嚥時，因內部疤痕的影響仍有不暢順的感覺。

​​​​iii) 「口腔衛生」

每天都要清潔牙齒，但不是用自己的手，而是需要假他人來調校角度刷牙。幫助者要掌握準確的角度，手定心細。

​​

( 二） ​​ Mo 爸媽

​​a) 「上週錯誤報導」

​​部分傳媒報導阿Mo 受褥瘡和痙攣之苦。先多謝大家的關心，特別在此澄清，他現時並沒有褥瘡或痙攣。上次代禱信所提及有關治療只是慎防它們的出現吧。

​​​​b)「藉約伯記信息鼓勵家人」

最近開始錄製「約伯記」簡短信息給家人，盼藉聖經來看透我們家的遭遇和經歷，得到從上而來的安慰和忍耐。