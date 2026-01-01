阿Mo李啟言跨年夜上載近照自勉：期待2026年更好的自己

香港男團MIRROR於2022年的紅館演唱會發生大型屏幕墮下事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在接受漫長治療。阿Mo的女友的So Ching(蘇芷晴) 仍然對阿Mo不離不棄，亦會在IG轉發代禱信。阿Mo曾入稟區域法院向其僱主「舞館」作工傷索償，由於僱主多次缺席聆訊，區院法官羅麗萍直接判李啟言勝訴，評估賠償金額事宜排期在明年5月4日開審。阿Mo於昨晚（31日）跨年夜在社交網分享正面近照，並發文透露心聲。

閉上雙眼微笑 照片中的阿Mo閉上雙眼微笑，他在社交網以英文寫上：「I’ve decided…I can’t do this anymore this year…I will stop all the therapies in the remainder of 2025…Looking forward to the better me in 2026!!ft. 我爸媽的精緻畫工（我決定了…今年我真的堅持不下去了…在2025年剩下的時間裡，我將停止所有治療…期待2026年更好的自己）。」

昨日（31日）是2025年的最後一年，阿Mo僅表示在2025年最後一天停止接受治療，今日（1日）是2026年的第一天，正代表阿Mo會繼續接受治療。阿Mo爸爸李盛林上月曾在代禱信中透露阿Mo已能在旁人陪伴及協助下，每周兩次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園，相信康復進度會越來越好！