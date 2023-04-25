阿Mo李啟言部份肌肉可輕微郁動 李盛林牧師盼MRI檢查有好消息

在MIRROR演唱會中受重傷的舞蹈員阿Mo李啟言，至今仍然接受治療。阿Mo家人、女友So Ching及醫護人員一直不離不棄照顧和協助他進行各種各樣的治療，最近亦傳來不少好消息，當中包括阿Mo可以依靠機械行路，雖然每次的路程很短，但對阿Mo及身邊人來說已很鼓舞。
阿Mo父親李盛林牧師每周都會發出代禱信並透露兒子的情況，早前他在代禱信中提及有人以為阿Mo已經可以自主活動，然而並非事實。今早，李盛林牧師在羅乃萱的直播中再次解釋，阿Mo之所以可以郁動，全因為有機械協助。李牧師指這些機械可以有助阿Mo的肌肉、關節及神經，他亦見到阿Mo各方面比以前進步，並解釋機械如何協助阿Mo活動。
可靠機械做出部份動作
李牧師稱阿Mo頭部貼住一些連接電腦的儀器，電腦程式會分析阿Mo的腦電波，再傳遞指示手上的儀器，令他的手可以開合。他稱現時阿Mo的手臂及肩膊肌肉透過這些機械強化了不少，肩膊在機械配合下可以打橫擺動，坐著時可以靠雙手平衡身體。
李牧師指阿Mo接受這些機械訓練時其實充滿風險，他說︰「Day 1 醫生話阿Mo百分之九十五係一世瞓喺度，依家佢可以企喺度係好大鼓舞，好感謝神，而且佢臥床咁耐，其實都驚會發生兩個極端反應︰一係血壓上升爆血管，一係就血壓驟降休克，結果好正常。前日再做，計算咗佢可以踏一萬三千幾步，而且血壓平均。對一個患上輕微高或低血壓嘅人嚟講，阿Mo比佢哋血壓更正常。」他指阿Mo現時已行了一萬三千多步，並透露兒子今早接受MRI檢查，希望能有好消息。