阿Mo李啟言部份肌肉可輕微郁動 李盛林牧師盼MRI檢查有好消息

在MIRROR演唱會中受重傷的舞蹈員阿Mo李啟言，至今仍然接受治療。阿Mo家人、女友So Ching及醫護人員一直不離不棄照顧和協助他進行各種各樣的治療，最近亦傳來不少好消息，當中包括阿Mo可以依靠機械行路，雖然每次的路程很短，但對阿Mo及身邊人來說已很鼓舞。

阿Mo父親李盛林牧師每周都會發出代禱信並透露兒子的情況，早前他在代禱信中提及有人以為阿Mo已經可以自主活動，然而並非事實。今早，李盛林牧師在羅乃萱的直播中再次解釋，阿Mo之所以可以郁動，全因為有機械協助。李牧師指這些機械可以有助阿Mo的肌肉、關節及神經，他亦見到阿Mo各方面比以前進步，並解釋機械如何協助阿Mo活動。