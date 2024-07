因為阿Mo的傷勢有好轉,近期SoChing的心情似乎亦有所好轉。早前她就到歐洲旅行,更罕有地在社交平台上貼出多張泳裝照。SoChing寫道:「Thank you lord for the nice weather,good quality time and great friends what a beautiful day!(感謝主賜給我們好天氣、優質的時間和很棒的朋友,多麼美好的一天!)」而各界都希望阿Mo早日康復,可以陪SoChing四處遊玩。