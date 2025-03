阿Mo看NewJeans跳舞片感鼓舞

早前他曾在IG轉載NewJeans的跳舞片並寫上「Wanna Dance like this so bad…」、「They been healing me starting from their debut since my injury.」透露NewJeans的跳舞片治癒了他。他得悉NewJeans出席《ComplexCon香港2025》時,就曾表示「You guys comming to Hong Kong!I cannot go though...噍有等好番之後,希望有機會睇」。