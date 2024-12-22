阿Mo請女友So Ching寫金句作提醒 李盛林回應兒子IG：能做多少就多少

昨日(21日)是冬至，李啟言(Mo)父親李盛林牧師為兒子發第126封代禱信，李父提到阿Mo於周四(19日)首次在IG發文，感激父親每天關心他每一絲毫的進步，他寫道，「上週阿MO在IG的表達，是指我對他每一絲毫的進展了解深刻而感謝。這是因為我每天都在病房和醫院觀察、與他和醫護溝通。這也是每一個當父母樂意盡上自己的本分和責任，能在兒子有需要時能做多少就多少，這也可以說是親情的一種表達和體驗吧！」

李盛林父在信中回顧阿Mo受傷至今，在2年5個月接受診治的歷程，從重症加護病房轉到腦外科加護病房之後，阿MO就請女友So Ching(蘇芷晴)在白板上寫了「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」這一節聖經來提醒自己，面對看似「無望治癒的創傷」時，唯有植根於神的生命力，才能有力量面對要走的前路。而作為父母，李父表示盼望能繼續與阿MO一直堅持不放棄，「既然已上了這「馬拉松賽道」，就堅持到底，盡力走到終點。」

阿Mo受傷兩年五個月首次在IG出po，感激父親每天關心他每一絲毫的進步。

阿Mo的治療方面，在微電刺激下神經訊號的傳遞也漸漸可以增加，因而自主的肌肉活動在治療中的參與也可以增強，負重的能力也加多了一點點，右手在滑輪桌上的活動現增加至13磅的負重。代禱方面，處於長期嚴冬中，雖初現生機，李父深盼阿Mo的感覺神經能繼續強化，在即將進入新一輪的治療中，更有明顯的反應，祝願他能繼續持守這生命力帶來的動力和生機去迎接前面的賽程。

李盛林牧師 /李 啟言 ( 阿 Mo)第126封 代禱信

「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」 (腓立比書4:13)

【經文解說 (下)】

1) 保羅在說*「凡事都能作」* 時，最主要是因為保羅知道怎樣處於困難的處境。其實無論是卑賤或是豐富，他都掌握了一個秘訣：在患難的考驗中，他經歷到一股內在動力，這是來自神的靈所賜的內在生命力，又像他日後說：「有這寶貝在我這瓦器裡，要顯出神莫大的能力，不是出於自己，乃是出於神。」(哥林多後書4:7)

2) 正如一位聖經學者所說，一棵樹最重要的部份不是肉眼所能看到的樹幹、樹枝和樹冠，而是延伸入土壤最深層的地方，吸取水分和礦物質的根部。自然地，我們看見樹的壯健正正因為這是他生命力的來源，也是保羅生命力的來源。

【我們的經歷 (下)】

1) 事發的初期，從紅館到伊利沙伯醫院的急症，到手術枱，再到重症加護病房，這段經歷不僅對阿MO的身體造成巨大的衝擊和創傷，也考驗我們信仰的根植於神的生命力延伸到哪裡，能否吸取足夠的生命力，支撐著這當時似是叫人無望的、「受了重創的身體」。萬沒想到這卻是「改寫了我們一家的人生」。

2) 從重症加護病房轉到腦外科加護病房之後，阿MO就請他的女友在白板上寫了這一節聖經來提醒自己。面對這看似「無望治癒的創傷」時，唯有植根於神的生命力，才能有力量面對要走的前路。

(一) 啟言 (Mo)：第一階段創新手術後的治療

1) 【治療過程和反應】：(😎 -「一切從感覺開始…」

i. 阿MO在受創的頭一個月，就像嚴冬給人的感覺是寂靜、冰冷和沒有生機，一切都好像是靜止下來。這樣的經歷是很明顯卻很嚇人的，甚麼感覺和行動也沒有了。原來在這時刻，卻是像萬物迎向春天，需要等待生機的再現。

ii. 「一切從感覺開始」：等了兩年，最終出現了對脊椎神經創新的治療。藉著中西配合的治療，阿MO在過去嚴冬的兩年是休養生息，最終藉細胞治療局部的感覺先回來 (從脊椎神經C4 開始漸漸往下)。感覺神經的恢復往往會早於運動神經。若按照這樣的進程，盼望運動神經在「刺激器」的帶動下，可以被強化而最終可以自主。另一方面，在這星期的針灸，發覺比上星期手腳神經感覺及反應都有增加，特別是左腳和右手。

iii. 在微電刺激下神經訊號的傳遞也漸漸可以增加，因而自主的肌肉活動在治療中的參與也可以增強，負重的能力也加多了一點點，例如右手在滑輪桌上的活動現增加至13磅的負重。

2) 【禱告】

a) 請為阿MO的感覺神經，在神的恩典下能夠繼續強化禱告。在即將進入新一輪的治療中，更有明顯的反應。

b) 處於長期嚴冬中，雖初現生機，但請繼續為阿MO面對新的挑戰禱告，願他能繼續持守這生命力帶來的動力和生機去迎接前面的賽程。

(二) Mo爸媽：【分享生命經歷】

1) 上週阿MO在IG的表達，是指我對他每一絲毫的進展了解深刻而感謝。這是因為我每天都在病房和醫院觀察、與他和醫護溝通。這也是每一個當父母樂意盡上自己的本分和責任，能在兒子有需要時能做多少就多少，這也可以說是親情的一種表達和體驗吧！

2) 盼望我們能繼續與阿MO一直堅持不放棄，既然已上了這「馬拉松賽道」，就堅持到底，盡力走到終點。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「126 了解阿MO的「一切從感覺開始… 」- 從被動到有限度參與 」