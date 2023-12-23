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娛樂
2023-12-23 16:12:42

阿Mo進展｜感激So Ching一星期六天陪伴 李牧師透露李澤楷未有再探望

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阿Mo進展｜感激So Ching一星期六天陪伴 李牧師透露李澤楷未有再探望

So Ching一個星期會有六天探望阿Mo，每次至少逗留數小時，逢星期日更全天留在醫院陪伴。

MIRROR去年7月演唱會發生嚴重意外，舞蹈員李啟言(Mo 受重傷至今仍然留院，其父親李盛林牧師，事隔一年再於聖誕前夕接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，講述兒子最新情況及進展，並表示阿Mo現在：「只欠東風……」。

李牧師去年為了鼓勵兒子而剃光自己的頭髮，李牧師透露為方便護理，阿Mo 現時仍然保持短髮，「他很開心每星期有兩次沐浴和洗頭的安排。不過，由於他的四肢無法活動，每次清潔都很大陣仗，需要三位護士的幫助。」李牧師又指自阿 Mo 拔掉喉管後，說話流利清晰，而進食亦沒有問題。「他說話流利清晰，飲食也跟我們一樣，但由於胸肌還未恢復，要小心進食，怕嗆口而咳嗽，就不能吃他最喜愛的麻辣食物了。」他提到阿 Mo 的醫療進展：「現在每天都在中大醫院接受連串康復治療，早十晚六，中間有兩小時的休息。他經常咬着牙關去鍛煉，即使治療師著他休息，他也會要求多做一會兒，相信這就是舞蹈者的鬥心和鬥志。教授和醫護人員都讚賞他不斷地堅持鍛煉，令自己變得更結實強壯。」

但由於阿 Mo 的頸椎神經仍有水腫和神經疤痕，阻礙了神經傳遞。李牧師表示，醫生專家對如何改善仍未有確定的方案，但他們一直進行研究，並特別訂購了許多復康儀器，醫療人員亦指從未見過像阿 Mo 這樣的進展。而猶幸阿 Mo 受傷的第四節頸椎以下的神經全部都沒有萎縮，跟上面的頸椎神經一樣粗壯。李牧師坦言現在「只欠東風」，一旦能夠傳達神經訊號，阿 Mo 就可以活動起來。

李牧師也談到阿 Mo見到So Ching 特別開心，「他一直都較含蓄，只會微笑表達開心，但當女朋友（SoChing）來到時，他的笑容就不一樣了，笑得非常甜。So Ching 經常探望他，每次至少逗留數小時，一個星期也會來六天，逢星期日更全天留在醫院陪伴。我們也會協調，若她在場我們便會離開一會。」李牧師續指就連醫護人員都大讚 So Ching 是一位非常特別的女孩，以他們的經驗一般人的關係大約只能維持三個多月，但 So Ching 仍堅持相互扶持。被問及可有想過So Ching 是如此貼心的女孩，李牧師坦言起初不太認識對方，「很多人會認為舞蹈界和娛樂界中，感情可能只是『玩玩吓』，但是經過這件事後，我改觀了。當然，我不會給他們壓力。他們之間如何相互扶持和體諒，都得由他們自己來決定。」

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Mo出事後一個月，李澤楷曾探訪阿Mo ，李牧師被問到李澤楷有否再來探望時，他解釋院方不希望外人來探訪，因為擔心阿 Mo 會受到新冠病毒和感冒菌的感染。一旦患上肺炎，情況將非常棘手，甚或會前功盡廢。「李先生沒有再來，我知道他應該會從旁留意着的。我的聖誕願望是醫療專家能夠找到前進的道路，現時他們能掌握的是先將阿 Mo 訓練成一個健康的人。現時阿Mo 的身體四肢比一個不做運動的人還要健康！所以我一直強調：只欠東風……

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