阿Sa化身pink lady拍短片 做足準備迎接「莎莎婦女銀袋日」

一年一度的「莎莎婦女銀袋日2024」將於11月3日在沙田馬場盛大舉行，今年請來蔡卓妍(阿Sa)擔任形象大使。早前阿Sa以一身俏麗粉紅造型現身沙田馬場為活動拍攝宣傳片，貫徹美與時尚的形象。
拍攝當日，阿Sa穿上了一條設計簡約高貴的粉紅色斜肩連身裙，輕露鎖骨的同時完美展現她的至fit身形。頭飾方面，阿Sa就配戴了一頂由英國著名帽飾品牌Emily-London出品的人手定製帽飾。
阿Sa表示銀袋日是展示大家美麗風采的絕佳時機，入場人士都會悉心打扮一番，所以她非常重視今次的造型。阿Sa曾多次與造型師溝通，表示「莎莎婦女銀袋日」的標誌性粉紅色是必不可少的元素，此外更要以最佳狀態示人。阿Sa笑言為了靚，日日勤力敷面膜同做gym，務求當日以最靚狀態見大家。阿Sa補充她特別鍾愛當天配戴的帽飾，尤其帽上的駿馬裝飾，設計優雅又帶點型格元素。
阿Sa在拍攝當日表現亦令大家讚不絕口，大部份鏡頭都一take過。而一向活潑佻皮的阿Sa，在休息期間更與一眾工作人員有說有笑，一邊討論拍攝詳情，一邊相互交流最愛歌單，同時更一起搜尋拍攝場地附近的美食。阿Sa表示每次進行拍攝工作都會消耗不少體力及腦力，所以一定要以美食好好獎勵自己。
被問到首次擔任「莎莎婦女銀袋日2024」形象大使的心情時，阿Sa表示非常興奮和開心﹕「自己對fashion和扮靚都特別有興趣，之前有去過沙田馬場亦覺得現場氣氛很好，所以非常期待11月3日的來臨！」