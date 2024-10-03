阿Sa化身pink lady拍短片 做足準備迎接「莎莎婦女銀袋日」

拍攝當日，阿Sa穿上了一條設計簡約高貴的粉紅色斜肩連身裙，輕露鎖骨的同時完美展現她的至fit身形。頭飾方面，阿Sa就配戴了一頂由英國著名帽飾品牌Emily-London出品的人手定製帽飾。

阿Sa表示銀袋日是展示大家美麗風采的絕佳時機，入場人士都會悉心打扮一番，所以她非常重視今次的造型。阿Sa曾多次與造型師溝通，表示「莎莎婦女銀袋日」的標誌性粉紅色是必不可少的元素，此外更要以最佳狀態示人。阿Sa笑言為了靚，日日勤力敷面膜同做gym，務求當日以最靚狀態見大家。阿Sa補充她特別鍾愛當天配戴的帽飾，尤其帽上的駿馬裝飾，設計優雅又帶點型格元素。