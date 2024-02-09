阿Sa千字文抒發感受 自揭開騷壓力大聲帶受損求醫數年

阿Sa表示多謝所有好與唔好的經歷，成就今天的自己。

Twins紅館14場演唱會日前（6日）圓滿結束，大獲好評。經過兩日休息後，蔡卓妍(阿Sa）昨日（8日）在社交網發千字文分享感受，並坦言騷前壓力大，並自揭聲帶受損，可試的方法都已試過。

阿Sa對於完成14場的壯舉表示興奮，她說︰「今日嘅我雖然個身體已經放緊假，但個心依然掛住演唱會嘅日子。14場呀！係14場呀！我哋完成咗一連14場嘅演唱會，唔單止打破咗我哋嘅紀錄，仲做到以前覺得係無可能嘅事，而且圓滿完成喇！好叻呀我哋！呢段時間極度嚴謹又規律嘅生活，運動訓練彩排演出已經變成我生活嘅一部份。」