祥賭必贏｜阿Sa容祖兒對朱栢康心心眼 張繼聰：佢話靚仔程度等同劉俊謙(有片)

由張繼聰、蔡卓妍(阿Sa)、邱士縉(Stanley)、吳家忻(Kayan9896)和朱栢康(朱康)昨晚齊齊現身將軍澳，為羅耀輝執導的賀歲片《祥賭必贏》宣傳，謝安琪帶同萌爆女兒Kakaball 特地來支持阿聰，3人連環派心，溫馨又sweet。獲愛妻和女兒撑場，阿聰大爆：「因為呢度有好多夾公仔機，佢主要係想一石二鳥，表面上係支持爸爸，另外也支持下夾公仔老闆，嗰啲店舖都幾開心呀。」

阿聰與阿Sa合演夫妻，阿聰自爆連麻雀都不太懂，阿Sa則認識各種賭博玩意，可說是團隊中的「賭后」，兩人笑言全劇組演員都是搞笑能手，拍得非常開心。對於Stanley大爆她和容祖兒(Joey)都對朱康心心眼，阿聰率先和應，「阿Sa係話朱康同劉謙係同一個程度嘅靚仔。」阿Sa直認不諱，靚仔有好多種，我覺得他是靚仔，我同Joey有傾過這問題，她覺得朱康眼神好不羈！」